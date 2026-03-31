逾6.5萬人通過大學申請入學一階篩選 通過比例84.20％近3年最高

115學年度大學申請入學今天公布一階篩選結果。（翻攝自大學甄選入學委員會官網）

考生注意！115學年度大學申請入學第一階段篩選結果今天公告，根據大學甄選入學委員會資料，今年申請入學報名人數有7萬8280人，通過第一階段篩選人數為6萬5914人，通過篩選比例計84.20%，近3年最高，而通過篩選考生平均通過校系數則為2.88個。

大學甄選會指出，今年有2206個校系組提供5萬450個招生名額，其他名額部分，原住民外加名額有3106個、離島外加名額241個、願景外加名額543個。總報名人數則有7萬8280人，較去年減少721人。

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第一階段篩選通過人數計6萬5914人，較去年增加461人，通過率為84.20％，較去年增加1.35個百分點。而今年通過篩選考生平均通過校系數2.88個，較去年2.83個略增。

甄選會委員會表示，第一階段篩選結果不另行寄發書面通知，若考生對第一階段篩選結果有疑義欲申請複查時，可依規定於4月1日中午12時前，以網路申請方式向甄選委員會提出，申請程序可上甄選委員會網站查詢。

甄選會委員會指出，通過第一階段篩選考生即取得參與大學第二階段甄試的資格，能否錄取仍須經大學甄試後決定。各大學近日內將寄發、公告指定項目甄試通知及其他相關資料，考生須依照相關程序進行準備，若未收到大學甄試通知或對各大學第二階段指定項目甄試有任何疑義，可主動與各大學聯繫。

此外，甄選委員會表示，第二階段指定項目甄試校系要求的審查資料，除另有規定外，須於繳交截止日前，將審查資料以網路上傳、勾選方式繳交至甄選委員會。預計4月10日至4月15日每日上午9時至下午9時，開放測試系統供考生實作演練及提前檢視歷程資料，4月30日起正式上傳。

甄選委員會也特別提醒，今年審查項目中如有要求課程學習成果、多元表現，考生如為當學年度高三應屆畢業生或110學年度以後畢業的考生，可選擇自高級中等教育階段學生學習歷程資料庫中勾選資料檔案後上傳，或自行製作PDF格式檔案後上傳。

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