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    首頁 > 生活

    台鐵七堵調車場2電聯車相撞出軌 初判調車控速不當釀禍

    2026/03/31 10:01 記者俞肇福／基隆報導
    台鐵基隆七堵調車場昨（30）日晚間傳出2列電聯車進行調車時，因不明原因出軌，還導致1名員工受傷就醫。（圖取自三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享）

    台鐵基隆七堵調車場昨（30）日晚間傳出2列電聯車進行調車時，因不明原因出軌，還導致1名員工受傷就醫。（圖取自三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享）

    台鐵基隆七堵調車場又出事！昨（30）日晚間傳出2列電聯車進行調車時，因不明原因出軌，還導致1名員工受傷就醫。台鐵表示詳細原因正由運安處調查中，不影響正線行車據指出。據了解，事故初判原因是推進調車控速不當致衝撞出軌。

    台鐵表示，30日21時20分，七堵站執行WB入庫線調車作業時發生擦撞，導致EMU920編組5、6、10車及EMU921編組1車出軌事故，一名調車同仁不慎跌倒受傷，經送往基隆八堵礦工醫院，醫生診斷為肌肉拉傷，經初步診療後已出院返站。

    經調查，昨天晚間9時17分調車機自P14股聯掛EMU920編組後推進調車，經WB入庫線進段內W10股聯掛停留編組EMU912後，再繼續往北推進，再牽引該2組EMU900型轉貨場GA股停放。

    但晚間9時20分推進至W10股欲聯掛停留編組時，以13km/hr的速度衝撞EMU912，致EMU920第10車（最前端）與EMU912第1車受衝撞後，EMU920第10車向山側脫離軌道出軌，造成EMU920第5、6、10車出軌以及EMU912第1車出軌。

    台鐵基隆七堵調車場昨（30）日晚間傳出2列電聯車進行調車時，因不明原因出軌，還導致1名員工受傷就醫。（圖取自三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享）

    台鐵基隆七堵調車場昨（30）日晚間傳出2列電聯車進行調車時，因不明原因出軌，還導致1名員工受傷就醫。（圖取自三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享）

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