布澎藍色公路快樂出航 清明連假旅客逾1.2萬人次

停航近半年的嘉義布袋與澎湖海上藍色公路已經恢復營運。（資料照，記者蔡宗勳攝）

停航近半年的嘉義布袋與澎湖海上藍色公路，今年首航日為3月27日，由太吉之星3號與藍鵲輪合計載運464人快樂出航。恢復營運就迎來航季第一個清明連假，預計出港有6483人次，返港6116人次，合計1萬2599人次。去程以4月3日的10航班4301人最多，回程則是4月5日的7航班3030人居冠，4月6日也有2372人，顯示遊程以3天為主，4天也不少。

台灣港務公司高雄港務分公司布袋管理處指出，布馬線客運航線去年旅客人數約為50萬人次，今年布馬線客船首航日為3月27日，係由太吉之星3號及藍鵲輪擔綱首航，當日出港人數為464人，回程為111人。清明連假4月3-6日加計4月2日及7日前後兩天的人數為去程6483人，回程6116人，其中4月2日去程為2航班473人。

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布袋管理處處長林清宏表示，考量客船行駛時如遭遇行動電源事故的應變處置，航港局於3月初邀集航商及港務公司辦理布袋商港航行安全暨落實旅客鋰電池安全宣導講習，加強宣導客船行駛時行動電源爆炸時處置作為。

嘉義布袋與澎湖海上藍色公路復航後，旅客們排隊搭船快樂出航。（布袋管理處處提供）

旅客們準備搭船到澎湖。（布袋管理處處提供）

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