搶攻歐洲市場 台南首次組團進軍英國食品展

許多國際買家來到台南館了解產品。（台南市府提供）

2026年英國國際食品飲料展（International Food & Drink Event，IFE）3月30日至4月1日在倫敦舉行，台南館在展會首日開幕。台南市長黃偉哲哲率領多家台南優質業者前往參展，透過國際食品展平台，向全球買主與通路商推廣台南特色農漁產品，積極拓展海外市場。

黃偉哲表示，這是台南首次組團前往英國參與食品展，希望藉此提升台南品牌在英國市場的能見度。因應歐洲市場日益重視健康與有機飲食的趨勢，此次台南館主打水果及其加工品與水產品，不僅品質優良，也兼具保存與運輸便利的優勢，因此對參展廠商拓展市場深具信心。

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藉由參展機會，台南業者也能與英國在地通路商接觸交流，進一步了解市場需求與消費趨勢，為未來合作鋪路。黃偉率領「台南隊」此行別具意義，同時見證業者鮮饌國際公司與英國貿易商簽署合作備忘錄，期望以英國市場為起點，讓台南優質農漁產品進一步走向國際。

台南館開幕活動，包括駐英國台北代表處大使姚金祥、大林肯郡市長Andrea Jenkyns、歐洲台灣商會聯合總會會長李欣恬、英國台灣商會會長戴翌軒，以及外貿協會倫敦台貿中心主任陳建銘等人共襄盛舉。

姚金祥表示，近年英國市場對台灣產品的興趣持續提升，繼去年台灣首次參展後，今年參展廠商與單位明顯增加。不久前曾造訪台南的Andrea Jenkyns市長則表示對台灣與台南在智慧城市與科技發展成果佩服，她也分享自己對台南香甜多汁鳳梨留下深刻印象。

台南市長黃偉哲與參展廠商以及貴賓合影。（台南市府提供）

大林肯郡詹金斯市長（右）大讚台南鳳梨香甜多汁。（台南市府提供）

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