當我們童在一起！ 桃園南崁兒童藝術村歡慶7週年

南崁兒童藝術村兒童節連假推出繽紛親子活動。（圖由桃園市文化局提供）

桃園市南崁兒童藝術村邀請親子在4月兒童節連假，一同共度充滿藝術、創意與趣味的一天！4月4日館慶「當我們童在一起．7彩繽紛飛揚」系列活動整日精彩不間斷，包括小南友創意市集、街頭魔術表演、親子體適能遊戲「身體玩藝家：親子動一動」、藍詩妤陶藝展，以及精選親子紀錄片與動畫放映邀請親子一起探索、互動、玩出創意！

市府文化局長邱正生表示，位於桃園市蘆竹區的南崁兒童藝術村前身為內政部北區兒童之家，園區保留和洋折衷風格的院長宿舍及2層員工宿舍，2014年起陸續被公告指定登錄為古蹟與歷史建築，文化局引入民間參與，由人文國際股份有限公司委託營運，將文化資產活化再利用，打造兼具人文特色與藝術氣息的親子樂園。

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4日上午11點起安排「小南友創意市集」匯聚親子舊物、文創商品與美食攤位，逾20個創意市集攤位讓大小朋友在挑選、互動中享受悠閒時光；現場還有震撼度破表的街頭魔術表演，以及兒童舞蹈表演，讓親子在藝術、遊戲與表演間同時開心探索，度過難忘的一天。

親子還可參加「身體玩藝家：親子動一動」體適能遊戲，以及翻滾草原上的闖關集章遊戲，增進親子互動與協作；園區內「小夥伴」甜點店與「悠由手作」精緻點心攤位提供美味小食，還有各式小巧文創商店等待探索。當日於園區消費即可獲得小火車券，憑券可免費搭乘人氣萌寶小火車乙次。

另外，館內藝文展覽同樣精彩。藍詩妤創作個展「形，於流動中消融」以三維曲面的能量轉譯，帶領觀眾感受視覺與空間的互動魅力。此外，安排精選親子紀錄片與動畫放映，映後提供專題討論及問答互動，讓孩子與家長在欣賞影像的同時，也能激發思考與交流。

南崁兒童藝術村兒童節連假推出繽紛親子活動。（圖由桃園市文化局提供）

南崁兒童藝術村兒童節連假推出繽紛親子活動。（圖由桃園市文化局提供）

南崁兒童藝術村兒童節連假推出繽紛親子活動。（圖由桃園市文化局提供）

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