大巨蛋附近人孔蓋脫落害母子踩空摔落 北市衛工處初判屬私設

台北市大巨蛋附近一處人行道上人孔蓋不明原因脫落，導致路過的一對母子踩空跌倒。（記者陸運鋒翻攝）

台北市大安區忠孝東路4段大巨蛋附近，29日晚間8時左右，一棟大樓前人行道上人孔蓋不明原因脫落，導致路過的一對母子踩空跌倒；台北市衛生下水道工程處派人現場會勘後表示，初步研判可能屬用戶自設設施，但因現場地形地貌歷經捷運等相關工程施工及地下停車場施作等變動，歷時約30年，無法確認責任歸屬，會盡速將人孔框蓋收築，確保安全。

衛工處說明，該路段周邊的污水管線在1996年竣工，發生下陷的人孔框蓋位置及施作方式，沒有標示在既有的污水管線圖資管理系統，且非施工標準圖形式，初步研判可能屬於用戶自設的陰井設施，已協同相關權責單位進一步釐清設置來源與管理權責。不過，現場地形地貌歷經捷運等相關工程施工及地下停車場施作等已變動，且歷時約30年無法確認責任歸屬，衛工處基於公共安全，已先行辦理人孔及框蓋修築作業，恢復路面平整，也對受傷民眾表達關懷慰問。

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衛工處表示，全市由衛工處設置的人孔約7萬2000餘處，均已納入定期巡查及維護機制；另民眾自行設置人孔約4000餘處，後續將持續盤點相關設施，並督促設置單位落實巡檢與維護作業，共同維護公共安全。依據《下水道法》第20條規定，用戶排水設備的管理及維護，應由用戶自行負責。民眾若未依規定型式施築污水人孔，衛工處會列管至輔導改善為止，目前尚無裁罰紀錄。

台北市衛工處會勘發現，既有的污水管線圖資管理系統沒有該處人孔蓋位置，且非施工標準圖形式。（台北市衛工處提供）

台北市衛工處會勘發現，既有的污水管線圖資管理系統沒有該處人孔蓋位置，且非施工標準圖形式。（台北市衛工處提供）

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