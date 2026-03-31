上次在紅包數字多加一個0 當了會長加碼捐贈拍痰機

呂白河（中）號召獅友捐贈拍痰機給雷特氏症病友關懷協會。（記者洪臣宏攝）

呂白河3年前初次探訪臺灣雷特氏症病友關懷協會時，才得知「搓手天使」的存在，內心震撼，當下將帶來的紅包數字上加上一個「○」，如今他當上獅子會會長，號召獅友捐贈拍痰機，希望幫病友減少肺部積痰造成的威脅，家長對這項實質的幫助窩心不已。

呂白河從事營造業，目前為國際獅子會300E-5區東區獅子會第50屆會長，他發起捐贈拍痰機給臺灣雷特氏症病友關懷協會，順利募得20部，對雷特氏症病友平日照護有極大幫助。

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呂白河3年前跟隨獅子會探訪協會，第一次認識到雷特氏症，這種疾病大多發生在年幼女孩身上，平均壽命卻在60歲以上，呂白河說，這種罕見疾病可能讓一個家庭破產，看到許多家長仍不離不棄，令他感動。

妻子當時在旁悄聲說「你要感謝有2個健康的女兒」，呂原本帶了1萬元紅包，當下在數字後加上一個「○」，且從此不定期捐款。

雷特氏症病友關懷協會秘書長曾雅莉指出，雷特氏症病友無法自己排痰，通常都靠人工拍痰，每天數次、一次約20分鐘，但成功率不高，病患常常會吞下痰，痰甚至會積在肺部，造成生命安全上威脅，而拍痰機可以提升拍痰成功機率，未來將供有需要家庭免費借用。

高雄市300E-5區東區獅子會慨捐20部拍痰機給雷特氏症病友關懷協會。（記者洪臣宏攝）

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