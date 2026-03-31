服務通勤轉乘民眾 樹林後站、汐科火車站增設161機車格4/1啟用

汐科火車站北站、大同路二段184巷內提供62格機車格。（新北市交通局提供）

為服務樹林後站、汐科火車站轉乘民眾停車，新北市交通局停車管理科長吳清哲指出，市府在這2站旁新闢機車停車場，4月1日啟用，總計提供161格機車格及15格自行車格，2處均導入智慧化停管設備，採用車牌辨識系統及悠遊卡感應進出場，樹林後站機車停車場臨停3小時內每次10元，當日當次最高收費30元；汐止智興段機車停車場臨停每次20元。

吳清哲指出，樹林後站原有自行車停車空間，長期被廢棄車輛佔用，甚至被亂丟垃圾，因此交通局委託專業停車場業者重新規劃，設置99格機車停車格、15格自行車停車格，同時增設YouBike租賃站，提供多元選擇。

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汐科火車站部分，吳清哲說，考量大量通勤族停車轉乘需求，交通局在鄰近汐科火車站北站、大同路二段184巷內，與國有財產署合作闢建機車停車場，提供62格機車格，並委由專業停車場業者管理。

樹林後站機車停車場設置99格機車停車格、15格自行車停車格。（新北市交通局提供）

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