南科實中FRC 6998機器人團隊發起志工服務 連續3年獲青年志工獎

南科實中FRC 6998 Unipards 機器人團隊，發起教育志工行動「展心計畫」，連續3年獲得教育部青年發展署「青年志工行動競賽表揚計畫」肯定，將二度前進總統府獲總統賴清德接見。（南科實中提供）

國立南科國際實驗高級中學FIRST Robotics Competition（FRC）6998 Unipards 機器人團隊，近年來由高中生自主發起STEM（科學、科技、工程、數學）教育志工行動「展心計畫」，利用寒暑假到各地帶領中小學生，透過動手做科學、機器人科技與實作課程，啟發對科學的興趣，連續3年獲得教育部青年發展署「青年志工行動競賽表揚計畫（青志獎）」肯定，將前進總統府獲總統賴清德接見。

展心計畫由 FRC 6998團隊副隊長鄭郁陵構思發起，命名有「展開對科技與世界的視野」，藉由科學實驗課程、機器人展示、工程設計體驗、程式設計入門等活動，由高中生志工擔任講師，帶領中小學生動手探索科技世界。

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南科實中校長蔡明輝表示，「青志獎」旨在表揚全國青年志工團隊於社會服務上的創新與貢獻，FRC 6998 Unipards 團隊長期投入STEM教育推廣與社區服務，將自然科學與工程教育的種子帶到更多學校與社群，「展心計畫」於2024、2025年連續獲得「青志獎」的佳行獎，2025年首度獲總統接見，今年再獲頒「志能運用獎」及獎金3萬元，團隊也將再次進入總統府。

鄭郁陵表示，在服務的過程中看見很多課本上學不到的社會角落，透過實際行動去幫助這些小朋友，才發現自己的力量也能帶來改變，希望透過科學實驗實作的過程，讓更多人看見科學、科技的可能性。

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