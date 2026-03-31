新北「友善建築工地評選」4/1起跑 聚焦淨零與智慧營建拚低碳轉型

新北市政府工務局、環保局共同主辦115年度友善建築工地評選活動，評選重點將以「淨零碳排」及「智慧科技」應用為主軸。（圖由工務局提供）

因應建築產業邁向永續轉型，新北市政府工務局宣布，115年度「友善建築工地評選活動」將於4月1日至5月15日受理報名，評選聚焦「淨零碳排」與「智慧科技」應用，透過低碳施工與智慧化管理，提升工地品質與職業安全，並邀請轄內建築團隊踴躍參選，爭取新北工程最高榮譽。

此次活動由工務局及環保局共同主辦，並整合跨局處資源，邀集專家學者組成評選委員團隊，針對「工地友善管理」、「污染防制管理」、「安全衛生管理」、「工地環境維護」及「策進創新作為」等5大指標面向進行審查。同時，依工程規模區分為「高層建築組」及「一般建築組」，確保評選公平與專業。此外，落實「以人為本」的友善環境同樣也是評選關鍵。

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工務局長馮兆麟指出，隨著全球氣候變遷與SDGs（環境、社會、公司治理）浪潮，建築產業作為城市發展的重要基礎，肩負減碳責任。此次評選特別納入低碳施工策略與智慧化管理成果，鼓勵施工單位採用低碳建材、電動或低污染施工機具，透過資源循環再利用，有效降低施工過程中的碳排放量。

另外，市府相當重視工地對周遭鄰里的友善程度，包括施工圍籬主動退縮以保障行人通行安全、落實性別平等及友善勞工設施、嚴格控管噪音與粉塵等，致力讓建築工地轉型為與社區共榮共好的友善空間。

馮兆麟表示，誠摯邀請轄內已領有建築執照且施工中的工地，由起造人、監造建築師或承造廠商踴躍報名參與評選，透過建立標竿案例，與市府攜手打造兼具環保、安全與效率的現代化工地，並帶動建築產業由傳統施工模式邁向低碳、智慧的綠色營建；相關活動詳情、評分標準及報名表單，自4月1日起可至工務局及環保局官網或「工程圖輯隊」臉書粉絲團查詢下載。

115年度「新北市友善建築工地評選活動」將於4月1日至5月15日受理報名，邀請優秀建築團隊踴躍報名參加。（圖由工務局提供）

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