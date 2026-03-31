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    首頁 > 生活

    三孔箱涵改成「不落墩」高雄楠梓區溪南街橋完工通車

    2026/03/31 09:19 記者王榮祥／高雄報導
    高雄楠梓區溪南街橋完工通車。（工務局提供）

    高雄楠梓區溪南街橋完工通車。（工務局提供）

    高雄楠梓區溪南街橋是一座跨牛食坑排水的三孔箱涵橋，豪雨期間常有樹枝雜物受箱涵墩座阻擋、導致周邊淹水，市府將原橋拆除並改建為不落墩的中空版橋，降低雜物堵塞風險，近日完工通車。

    高市工務局指出，溪南街橋位在楠梓區寶溪南街與牛食坑排水交會處，市府積極推動橋梁改建工程，改建後橋梁長度約15.6M，橋面寬12.4M，日前完成並開放通行。

    工務局說明，原溪南街橋是一座跨牛食坑排水的三孔箱涵橋，豪雨期間常有樹枝雜物受箱涵墩座阻擋，造成通洪斷面受阻、導致鄰近區域淹水。

    經市府評估後，將原橋梁拆除並改建為不落墩之中空版橋，橋下不設墩柱，加大通洪斷面並有效降低雜物堵塞風險，提升牛食坑排水通洪能力，減少周邊地區淹水隱患。

    新工處指出，舊橋樑附掛民生基礎管線，管線遷移採「先建後拆」原則，於既有管線旁新設管路系統，完成測試並確認運作無虞後，再進行切換與橋梁完成後的舊管拆除作業，藉此降低施工期間對市民日常生活之影響，並要求施工團隊落實安全措施，特別針對瓦斯管線部分，以最高安全標準進行監控與施工。

    溪南街橋改建除提升防洪效益外，橋梁完成通車後亦可有效提升道路服務品質，可提供市民更順暢便捷的用路環境；長遠而言將有效提升公共設施安全與城市發展品質，共同促進城市建設之完善。

    三孔箱涵改成「不落墩」。（工務局提供）

    三孔箱涵改成「不落墩」。（工務局提供）

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