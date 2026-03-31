桌遊化身「道路生存戰」 讓外籍漁工更快融入我國交通法令

外籍漁工透過桌遊卡，未來可更加安全行駛道路。（澎湖監理站提供）

交通部公路局高雄區監理所，首創推出全台首款專為「行人」及「駕駛」量身設計的思考與策略型桌遊-「道路生存戰」，能夠藉由遊戲的人際互動，傳遞交通安全教育的桌遊遊戲。

推行至今澎湖監理站已進行多場推廣，今年度首次將活動推展給外籍漁工及移工朋友們，首場活動來到以漁業為主要經濟來源的西嶼鄉外垵村，吸引印尼籍漁工前來參與。

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遊戲中，「幸福公鹿」是維護全民用路安全的守護者，若能正確回答牌卡畫面的交通安全觀念，就能獲得能量幣1枚，最後得到最多能量幣者可獲得精美宣導品一份；更特別的是，這款桌遊可按對象不同而有不同的玩法，漁工參與相當踴躍，大家都使出渾身解數搶答，回答一點也不馬虎，透過通譯志工的翻譯，正確率相當高，更重要的是獲取正確的交通安全概念，保障自己也保護他人。

澎湖站長陳逸裕表示，道路生存戰桌遊不只富饒樂趣，更可將生硬不易懂的法規情境以圖卡深入淺出帶給各個族群及年齡層民眾，是一款不分國籍且老少咸宜的桌遊，澎湖監理站將持續推廣，一同共創更美好交通環境。

桌遊展開之前，澎湖監理站透過翻譯講解。（澎湖監理站提供）

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