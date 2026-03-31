租金補貼租約到期別慌，「兩階段簡訊」貼心提醒。示意圖。（資料照）

為減輕民眾租屋經濟負擔，中央推出「300億元中央擴大租金補貼專案」補貼租屋族，申請件數也增加，除了租金補貼申請資格，苗栗縣政府工商發展處表示，為避免民眾租賃契約即將到期但生活忙碌忘記，將配合中央政策透過系統統一發送兩階段簡訊提醒，維持民眾補貼資格並持續領取款項。

苗栗縣政府工商發展處表示，簡訊通知將分為兩階段精準發送：第一階段於租約到期前45日發出，提醒民眾提前準備相關資料；第二階段則於租約到期當日再次提醒，確保民眾不因繁忙而疏漏重要期程。

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簡訊內容將指引民眾透過「線上申請網址」或「郵寄補正資料」至苗栗縣政府辦理，並特別註明須於租約到期後3個月內完成補件。工商發展處處長詹彩蘋說，受補貼民眾務必留意手機訊息，若民眾已在到期前提前與房東簽訂新約並完成補件程序，則可直接忽略該通知。

詹彩蘋提醒，簡訊通知僅為輔助措施，為避免因手機阻擋廣告簡訊或通訊問題而影響權益，仍請鄉親應自行留意租賃契約到期日，並儘早與房東完成續約，以維護自身權益。

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