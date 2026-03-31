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    首頁 > 生活

    雲林家用廚餘機補助4/1起開放申請 條件看這裡！

    2026/03/31 09:24 記者黃淑莉／雲林報導
    考量有的上班族無法配合垃圾收運時間，雲林縣率先推出家用廚餘機補助，每戶最高補助5000元。（記者黃淑莉攝）

    考量有的上班族無法配合垃圾收運時間，雲林縣率先推出家用廚餘機補助，每戶最高補助5000元。（記者黃淑莉攝）

    雲林最搶手的家用廚餘機補助將從4月1日起開放申請，雲林縣環保局長張喬維（31）日指出，每戶最高補助5000元，因往年開放申請經費很快用罄，今年從100萬元提高至200萬元，且全面採電子化作業。

    廚餘含油、水分高，送進焚化爐耗能且減少焚化爐運轉效能，這幾年雲林縣推動家戶垃圾燃料化，家戶垃圾混雜廚餘也會影響垃圾處理效率及所產製固體再生燃料（SRF）的品質。

    張喬維表示，從源頭減少廚餘量及提高廚餘的回收再利用，是垃圾減量最重要方法之一，這幾年縣府加強破袋檢查、加上焚化廠端抽驗，另考量有的上班族無法配合垃圾收運時間，可能衍生廚餘棄置、環境衛生等問題，2022年率全國之先推出家戶廚餘機補助，申請狀況十分踴躍，縣內家戶垃圾中廚餘含量從以前20%，去年降至8%。

    張喬維指出，家用廚餘機補助為購買金額的20%，最高補助5000元，過去每年經費100萬元，約補助300戶，開放申請很快就用罄，今年提高至200萬元，預計可補助5、600戶，只要2025年7月31日前設籍雲林，以前沒申請過，都可申請，相關申請連結及資料可在4月1日起上雲林縣環境保護局官網下載，或洽詢05-5376640。

    雲林縣加強推動廚餘回收，各鄉鎮市清潔隊收受家戶廚餘破碎、脫水後，送至南亞堆肥場製成有機質肥料雲溉肥。（資料照，記者黃淑莉攝）

    雲林縣加強推動廚餘回收，各鄉鎮市清潔隊收受家戶廚餘破碎、脫水後，送至南亞堆肥場製成有機質肥料雲溉肥。（資料照，記者黃淑莉攝）

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