新北市群眾募資輔導計畫徵件開跑 4/14辦說明會

2026年新北市群眾募資輔導計畫徵件開跑，新北市經發局4月14日下午2點將在新北青職基地舉辦徵件說明會。（圖由新北市經發局提供）

2026年新北市群眾募資輔導計畫徵件開跑，新北市經濟發展局為協助在地企業提升品牌能見度與加速產品及服務商業化而推動該計畫，協助業者將創意落地並快速進入市場，面對數位浪潮，今年度計畫更首度導入AI應用工具與品牌推廣，新北市經發局指出，4月14日下午2點將在新北青職基地舉辦徵件說明會，邀請業者參與。

經發局為協助具創意的業者透過群眾募資，將創新產品或服務推向市場並實現商業化，推動「群眾募資輔導計畫」，透過公開募集各領域創意提案，並結合專業顧問的陪伴式輔導，協助業者將創意構想具體化，在市場上快速進行驗證。

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經發局說明，今年度計畫首次導入AI工具與品牌策略顧問機制，規劃從創意到市場的一站式輔導模式，引領企業從產品構想到市場驗證，加速打造具競爭力的MIT商品；計畫受理線上提案申請，即日起到今年7月31日止，視計畫收件及案件錄取狀況，調整收件截止日期。

經發局表示，4月14日週二下午2點將在新北青職基地舉辦年度唯一一場的徵件說明會，現場加開限量一對一顧問諮詢櫃台，歡迎業者線上報名。

經發局指出，本計畫自2020年推動至今，已累計輔導85組團隊，協助募資金額突破新台幣2.45億元，募資專案涵蓋科技與設計加值、文化與創意發展、社會與地方創生等多元領域，展現新北市創新產業的豐富能量。

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