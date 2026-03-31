台北市清明連假100路口交管 國1高乘載8處匝道管制

清明連假北市啟動百處路口交管疏導。（記者劉慶侯翻攝）

4月3日至4月6日為清明節連續假期，台北市警察局為維護交通順暢及行車秩序，特規劃交通疏導勤務，清明節連假前（4月2日）在中山北路、忠孝西路口等100處重要路口崗位，將派員到崗進行疏導和管制。

此外，高速公路局於4月3日（星期五）6時至12時針對國道1號（南下）實施高乘載管制，台北市管制點計有重慶北路交流道南下匝道口、民族東路松江路匝道口、濱江街高速公路南下匝道口、建國高架、環河北路南下匝道口、成功路二段交流道南下匝道口、汐五高架交流道港墘路出堤頂大道南下匝道口、汐五高架交流道舊宗路二段南下匝道口等8處，警方已適規劃交通管制及疏導勤務，籲請民眾留意管制地點、時段。

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同時，警方為為因應民眾掃墓祭祖之交通需求，台北市殯葬管理處及公共運輸處於「富德公墓」、「南港軍人公墓」及「陽明山第一公墓」等墓區，規劃多線免費掃墓公車供民眾搭乘，北市警局為確保掃墓公車運行順暢，同步針對掃墓公車路線及管制點周邊加強違規停車勸導、取締與拖吊。

另針對本市轄內各觀光遊憩景點，如陽明山、士林官邸、兒童新樂園、木柵動物園及白石湖等、大型百貨公司或賣場及其他交通繁雜商圈周邊道路，警方亦增派交通疏導崗位，避免交通壅塞影響民眾假日旅遊興致，給民眾一個舒適的用路環境。

台北市警局提醒清明節連假期間欲前往陽明山、士林官邸、兒童新樂園、木柵動物園及白石湖等觀光景點或各大百貨（賣場）之民眾，儘量搭乘大眾運輸工具或接駁專車，以免耽誤行車時間，並請駕駛人隨時收聽警察廣播電臺路況插播報導，共同維護交通安全與順暢。

清明連假北市啟動百處路口交管疏導。（記者劉慶侯翻攝）

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