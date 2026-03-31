高雄透地雷達導入AI分析，2年修復304處地下孔洞。（市府提供）

高雄市自111年導入透地雷達提升道路安全，迄今已完成檢測390條路段共407公里，相當於從高雄開車到基隆距離，前年更導入AI智慧分析，成功修復304處可能變成天坑的地下孔洞，整體孔洞發現率達94.41%，讓潛在威脅無所遁形，維護民眾通行安全。

副市長林欽榮昨於苓雅區三多一路視察透地雷達檢測與道路鋪面改善成果，強調「市府不只要維持道路品質，還要修得更聰明」，推動「診斷先行」，由水利局先出動透地雷達「健檢」，並修復地底空洞，工務局接力路面優化刨鋪，避免因地下結構問題短期再次損壞，「先治本、再治標」把意外變預防，凸顯對工程品質的堅持。

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水利局指出，透地雷達具備非破壞性、高效率特性，可快速掌握地下狀況，針對箱涵破損、涵管脫節或孔隙等問題，進行精準判讀，今年持續擴大檢測量能，結合管線圖資與歷史數據，並導入AI分析技術，鎖定高風險熱區，持續精進提升預測準確度。

工務局表示，三多一路為苓雅區重要交通幹道，車流量大、使用頻繁，透過跨局處合作，由水利局先完成地下檢測與修復，再進行路面刨鋪，確保新鋪道路安全，節省公帑，提升工程品質與耐久性，展現高雄智慧治理。

水利局說，道路治理已從傳統被動修補，轉為主動預防管理，市府將持續整合透地雷達、雨污水下水道、道路養護及道路挖掘等資訊系統，建立更完善道路監測與維護機制，連在看不見的地底，也用最高科技與最嚴謹態度把關，確保民眾通行安全。

高雄透地雷達導入AI分析，2年修復304處地下孔洞。（市府提供）

高雄透地雷達導入AI分析，2年修復304處地下孔洞。（市府提供）

高雄透地雷達導入AI分析，副市長林欽榮強調「先治本、再治標」，把意外變預防，凸顯高雄對工程品質的堅持。（市府提供）

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