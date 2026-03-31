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    首頁 > 生活

    台中機場國際航線再拓展 東京、熊本、釜山、沖繩4線齊發

    2026/03/31 08:37 記者歐素美／台中報導
    韓國真航空昨起飛航釜山到台中航線，每週5班次。（觀旅局提供）

    韓國真航空昨起飛航釜山到台中航線，每週5班次。（觀旅局提供）

    台中國際機場國際航線版圖再拓展！除了星宇航空昨、今兩天首航日本東京、熊本，韓國真航空昨也啟航「台中-釜山」航線，台灣虎航同步加入營運「台中-沖繩」航線，3家航空公司齊發，象徵中部地區觀光與交通發展邁入嶄新里程。

    台中市觀光旅遊局為推展台中觀光，5月也將率領台中30多家旅行社到東京，推廣台中的美好；觀旅局表示，日前交通部也與市府合作，開通台灣好行555機場快捷線，30分鐘內就能從台中國際機場到水湳特區、綠美圖及捷運站等，方便旅客搭乘。

    觀旅局長陳美秀表示，觀旅局昨在台中國際機場舉辦真航空釜山航線首航迎賓活動，熱情迎接來自韓國釜山逾125位旅客，現場特別準備韓國旅客喜愛的珍珠奶茶沖泡包作為伴手禮，傳遞中台灣的熱情與好客，期盼透過首航契機，深化台中與釜山的觀光交流，打造良好旅遊口碑，透過未來真航空釜山航線每週5班次往返，相信將帶動更多韓國旅客前來體驗中台灣豐富多元的觀光魅力。

    觀旅局指出，隨著疫後旅遊市場逐步復甦，各航空公司積極布局中部市場，不僅星宇航空及真航空帶來好消息，台灣虎航昨起也開航沖繩航線，沖繩長年深受台灣旅客喜愛，且航程僅需不到2小時，不僅能為中部旅客再添選擇，也期望吸引更多沖繩的旅客到訪台中，體驗台中的在地美食與獨特旅遊風貌。

    觀旅局表示，隨著國際航點增加，台中將持續整合在地新興景點、美食與節慶活動，串聯觀光產業公私協力，延長國際旅客停留時間，未來將攜手航空公司與產業界合作行銷，致力爭取更多國際航線進駐，鞏固台中在亞太區域的觀光樞紐地位。

    台中觀旅局歡迎韓國釜山入境旅客。（觀旅局提供）

    台中觀旅局歡迎韓國釜山入境旅客。（觀旅局提供）

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