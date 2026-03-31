古蹟變教室 台南孔廟文化基金會入選2026永續SELECT

台南孔廟以永續教育創新，打造文化學習場域。（記者洪瑞琴攝）

跨越數百年的儒家文化，在當代展現新的永續生命力。台南市孔廟文化基金會近日在5% Design Action社會設計平台發起的「2026永續教育行動評選—永續SELECT」中脫穎而出，憑藉長期深耕文化資產教育與創新轉化，榮獲「2026永續SELECT」標章肯定。

這次評選競爭激烈，由產、學、研跨領域專家組成評審團，從多元視角審視永續教育行動。活動初選共有37件入圍，最終選出27件兼具教育價值與實踐影響力的方案。孔廟文化基金會以文化資產教育結合永續理念，在眾多企業與組織中獲得評審青睞。4月22日將在「地球解方—永續設計行動年會」表揚。

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基金會執行長葉重利表示，此次入選象徵「文化永續」已逐漸成為教育現場的重要一環。未來透過與「永續教科書產學合作平台」合作，孔廟的教學行動將不再侷限於古蹟場域，而是轉化為具體教材與教案，讓更多師生在課程中接觸文化永續的理念。

基金會指出，此次行動以文化與永續結合為核心亮點，包括將儒家「仁」的思想與現代社會責任連結，推動跨世代文化傳承；並以有「全台首學」之稱的台南孔廟為場域，結合永續設計與美感教育，讓古蹟成為流動的學習教室，同時參與「永續同行學校」培力計畫，與校長及教師共同發展課程。

葉重利表示，「永續沒有輸贏，只有同行。」孔廟不只是古蹟建築，更是陪伴城市與人共同成長的文化場域，未來也將持續推動永續教育，讓文化在生活中被看見與實踐。

全臺首學展現永續力，台南孔廟文化基金會獲肯定。（記者洪瑞琴攝）

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