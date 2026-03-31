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    首頁 > 生活

    流亡半世紀守護文學 張良澤10萬件文庫終於回到台灣

    2026/03/31 08:25 記者洪瑞琴／台南報導
    張良澤教授漂泊海外期間，仍守台灣文學根。（成大台語研究室提供）

    張良澤教授漂泊海外期間，仍守台灣文學根。（成大台語研究室提供）

    「台灣文學國寶」張良澤教授畢生收藏的珍貴史料，包含書籍、書信、手稿、報紙、雜誌與繪葉書等約10萬件，總重約13噸，內容橫跨戰前與戰後時期，語文涵蓋日文、中文及台文，堪稱研究台灣文學史的重要資料庫，近日順利自日本運抵台南。

    1939年出生的張良澤，是2023年第12屆台南文化獎得主，也曾獲成功大學傑出校友。1970年代他在成大中文系任教，因在課堂介紹台灣文學與魯迅作品，遭當時中國國民黨政權迫害而流亡日本。直到1992年李登輝總統解除海外台灣人黑名單後，才得以返台。

    旅日期間，張良澤成為第1位在日本專門教授台灣文學的台灣學者，曾任教於筑波大學與共立女子大學。1997年真理大學成立台灣第1個私立大學台灣文學系時，也敦聘他回台擔任創系主任。

    張良澤自20多歲起便開始蒐集台灣文學相關史料，長達60多年。為保存文獻，他甚至在日本鄉間貸款購屋作為藏書館。近年因年事已高，決定將全部收藏捐出。經多方詢問未果，最終將文庫捐贈給積極協助保存的發枝台語基金會。

    成大台文系教授兼基金會執行長蔣為文表示，基金會自2025年5月起規劃文庫返台，並3度赴日協調搬遷，同時發起募款。首年搬遷與整理經費估約300多萬元，目前已募得約200萬元，仍有百萬元缺口，其中光是書架費用就需約50萬元。

    目前基金會已在成大附近租用民宅作為藏書處，未來整理完成後將開放學者申請使用，並與成大台文系合作開課，培養研究台灣文學史的人才。

    張良澤教授畢生珍藏史料總重約13噸。（成大台語研究室提供）

    張良澤教授畢生珍藏史料總重約13噸。（成大台語研究室提供）

    張良澤10萬件珍藏跨海回到台南。（成大台語研究室提供）

    張良澤10萬件珍藏跨海回到台南。（成大台語研究室提供）

    張良澤文學寶藏終於回家。（成大台語研究室提供）

    張良澤文學寶藏終於回家。（成大台語研究室提供）

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