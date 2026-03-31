兒童節連假衝駁二 「驚嘆號小島」6大任務冒險登場

「驚嘆號小島！」家長們透過與孩子共遊的視角，重新啟動對世界的好奇與熱情。（高市文化局提供）

駁二藝術特區4月3日至6日連假期間，將在哈瑪星鐵道旁草地推出「Big Surprise！驚嘆號小島！」兒童節限定活動，結合創意故事、互動藝術與任務體驗，邀請親子家庭一同登島，在遊戲和探索中留下充滿驚喜的同樂回憶。

哈瑪星鐵道旁草地上，最近出現不少可愛療癒的大型裝置，有機器人、禮物盒和大迷宮等十分吸睛，高市文化局表示，此次兒童節限定活動由駁二攜手親子企劃品牌「小森活」共同打造，以仰賴想像力運作的「驚嘆號小島」為故事場景，設計六大冒險任務：有大型互動迷宮「奇幻迷宮島」、繽紛夜光派對「宇宙星球島」、創意造飛機的「天空飛行島」、拼貼組裝的「機器實驗島」及展現個人風格的「驚嘆時尚島」。

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孩子們將在遊戲中蒐集象徵想像力的金、銀、銅三種驚嘆號，為失去能量的「驚嘆機器人」充電，當巨大的機器人充飽了「想像力」能量而甦醒，將觸發啟動神祕裝置驚喜。

另外，「故事童樂島」舞台也規劃精彩且免費參與的表演節目，除邀請BUNNY2親子MusicLab帶來「青蛙王子x舒伯特」音樂故事劇場，更有多場親子一同歡唱的草地音樂童樂會，親子主題市集「好吃好喝島」集結多元餐飲與風格品牌，吃喝玩樂一站搞定。

「Big Surprise！驚嘆號小島！」4月3日至6日上午10點至下午5點開放登島，冒險任務採售票參與，活動詳情請至駁二藝術特區官網查詢。

駁二兒童節推「Big Surprise！驚嘆號小島！」限定活動。（高市文化局提供）

孩子們在遊戲中蒐集象徵想像力的金、銀、銅驚嘆號，為失去能量的「驚嘆機器人」充電。（高市文化局提供）

在「宇宙星球島」中，孩子們化身小小太空探險員，共同塗鴉彩繪出繽紛的夜光派對。（高市文化局提供）

駁二「Big Surprise！驚嘆號小島！」活動現場，設計可愛療癒的大型裝置，邀請大小朋友進入驚喜禮物盒中拍照留影。（高市文化局提供）

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