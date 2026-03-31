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    首頁 > 生活

    家長快收藏！4月「童樂Q台中」走讀活動 大獎iPad等你拿

    2026/03/31 08:03 記者張軒哲／台中報導
    台中市府教育局推出「童樂Q台中」活動。（台中市府提供）

    台中市府教育局推出「童樂Q台中」活動。（台中市府提供）

    兒童節將至，台中市政府將4月份訂為「兒童月」，陸續推出好玩又多元的親子活動，其中「童樂Q台中」學生城市雙語走讀活動，將於4月1日至30日展開，邀請全市公私立國小學生共同參與。

    「童樂Q台中」活動以「城市走讀、雙語學習、探索體驗與闖關挑戰」為核心，鼓勵親子進行城市小旅行，上網參加問答抽獎，每週將抽出iPad等多項好禮，活動也結合文教場館及合作店家推出專屬好康優惠，學生持數位學生證就可享有多項好康。

    台中市教育局長蔣偉民今日表示，「童樂Q台中」中的「Q」代表提問（Question）、探索（Quest）及好奇心（Curiosity），引導學生走出教室、走入城市，並以「城市小旅行」為主軸，結合《台中學．雙語》教材與在地走讀路線，鼓勵學生在真實情境中運用英語進行觀察與表達，提升學習動機與雙語能力，同時深化對在地文化的認同。

    「童樂Q台中」活動內容多元豐富，專屬網站結合雙語教材鼓勵學生進行實地走讀，只要於網站上參與問答就能抽獎，每週抽出幸運得主，最終週將以線上直播方式抽出大獎，增添參與樂趣；網站內也有各校依據校本特色規劃兒童節活動資訊，透過師生共同討論與參與，設計兼具教育意義與創意的學習內容，營造歡樂學習氛圍。

    台中市府教育局推出「童樂Q台中」活動以「城市走讀、雙語學習、探索體驗與闖關挑戰」，鼓勵親子進行城市小旅行，上網參加問答抽獎。（記者張軒哲攝）

    台中市府教育局推出「童樂Q台中」活動以「城市走讀、雙語學習、探索體驗與闖關挑戰」，鼓勵親子進行城市小旅行，上網參加問答抽獎。（記者張軒哲攝）

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