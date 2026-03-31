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    首頁 > 生活

    台東縣公共自行車場站建置120處 台東火車站、池上最熱門

    2026/03/31 07:03 記者黃明堂／台東報導
    台東公共自行車站點已達120處。（記者黃明堂攝）

    台東公共自行車站點已達120處。（記者黃明堂攝）

    台東縣公共自行車建置至今年已完成120處場站設置，服務範圍涵蓋台東市區，山線延伸至卑南、鹿野、關山及池上，海線拓展至東河與成功，逐步串聯山海城鄉，形塑完整的綠色運輸網絡。環保局表示，為居民與旅客提供更便利、多元的移動選擇，展現低碳運輸的具體成果。

    環保局指出，今年2月份騎乘次數達48309次，較去年同期21217次成長約127.7%，年成長幅度超過一倍，顯示公共自行車已逐漸成為縣民日常代步與觀光旅遊的重要交通選項。進一步觀察熱門場站使用情形，今年2月份以台東火車站以2766次居冠，其次為池上大波池2125次，以及池上火車站1836次，顯示公共自行車在鐵路接駁與行政生活圈皆具穩定需求，山線與市區使用量同步成長，整體運輸效益持續擴大。

    縣政府表示，公共自行車系統結合在地交通與觀光發展需求，兼顧日常通勤與旅遊體驗，提升縣內整體交通接駁機能，透過串聯鐵路車站、觀光景點及生活聚落，讓交通服務更貼近民眾使用情境，建構兼具便利性與環境友善的交通環境。

    環保局呼籲，公共自行車除提升交通便利外，更具減碳與環境永續效益，鼓勵民眾多加利用自行車取代短程汽機車移動，培養低碳出行習慣，共同降低交通碳排放。未來將持續精進公共自行車營運管理與服務品質，並強化與台鐵及其他公共運輸工具之接駁銜接，提升整體交通使用便利性。

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