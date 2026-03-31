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    首頁 > 生活

    本週2鋒面侵襲！吳德榮曝強對流釀「雷擊強降雨」時間點

    2026/03/31 06:44 即時新聞／綜合報導
    氣象專家吳德榮指出，週末有鋒面移入，預計帶來陣雨或雷雨，且伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等。（資料照）

    氣象專家吳德榮指出，週末有鋒面移入，預計帶來陣雨或雷雨，且伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等。（資料照）

    中央氣象署預報，今天（31日）北部、東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，其他地區為多雲到晴。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天鋒面掠過各地仍偏熱，明天（4月1日）鋒面挾雨勢南下；週末同樣有鋒面移入，帶來陣雨或雷雨，且伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等。

    吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（30日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天各地仍「晴熱如夏」，南部高溫達35度。下午鋒面從北部海面掠過，北部、東北部有局部短暫陣雨的機率。

    吳德榮說，明天起至晚間，雨帶由北往南移動，依序為嘉義以北帶來局部陣雨或雷雨，有較大雨勢；明天氣溫下降，北台灣明顯轉涼。

    吳德榮分析，最新模式模擬顯示，週四（2日）、週五（3日）相對空檔，天氣明顯好轉，白天炎熱如夏，週五清晨西北部偶有局部短暫陣雨的機率；週六（4日）另一鋒面移入，由北往南通過，依序帶來陣雨或雷雨，期間有強對流的威脅，或將伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨。

    下週日（5日）、週一（6日）鋒面雨帶減弱並北移，在北部海面重組，台灣在鋒前暖氣團內，各地天氣好轉，氣溫回升。下週一北台灣局部短暫降雨的機率逐漸提高。

    至於下週二（7日）、週三（8日），吳德榮指出，重組後的鋒面再南移，又為各地帶來強對流的威脅，或將伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等；下週四（9日）鋒面北移減弱，天氣好轉。

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