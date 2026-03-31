03/31 各報重點新聞一覽

美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏亨（左五）、參議員匡希恆（右四）、堤里斯（右二）及羅森（左三），與AIT台北處長谷立言（左一），昨在國安會秘書長吳釗燮（右五）、國防部副部長徐斯儉（左四）陪同下，前往中科院參訪。（記者田裕華攝）

自由時報

關注中國對台壓力 美跨黨派議員：國防不足恐付代價

美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏亨、共和黨參議員匡希恆昨率跨黨派訪團來台。匡希恆表示，他與華府同僚都支持台灣國防特別預算，希望美國在此區域投資安全時，台灣也進行相同投資、「休戚與共」；參院「台灣連線」共同主席提里斯更以北約與烏克蘭經驗示警，強調國防投資不足恐付出沉重代價。

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鄭麗文4／7-12到中國訪問 民進黨質疑 擋軍購換鄭習會

中共總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文四月七日至十二日訪中。民進黨昨痛批，台灣在逾六成民意支持下，有系統地推動「八年一．二五兆元國防特別預算」，國民黨為首的在野黨立委卻以各種理由杯葛、阻擋至今，此時北京安排鄭麗文前往中國，也令外界質疑是「擋軍購換鄭習會」。

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少子化…產科快撐不住 生產給付 衛福部最高擬調3倍

台灣少子化衝擊產科，去年已有廿三家院所退場或轉型。衛福部擬調高生產給付，最高加成至三倍，並針對偏鄉提供保底機制，確保接生不中斷。政策已送審，預計下半年實施，盼減緩醫療量能流失。

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聯合報

習近平邀請…鄭麗文4月7日訪陸 有望「鄭習會」

中國國民黨主席鄭麗文希望今年上半年先訪陸再訪美，中共中台辦主任宋濤昨天宣布中共總書記習近平歡迎並邀請鄭麗文訪問大陸；國民黨也同時宣布，鄭麗文四月七日至十二日訪問中國大陸。雙方共同宣告「鄭習會」即將登場。

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陽光行動／難以監管 國安採購限制性招標惹議

行政院公共工程委員會預告政府採購法大翻修，共修五十二條，為廿六年以來最大幅度，因刪除須三家廠商投標限制等條款引發爭議，月初急踩煞車暫緩修法，但立委、專家再質疑，草案新增涉及國家安全或機密採購，經上級機關核准，可採限制性招標或選擇性招標，是否大開方便之門、量身定做？令人憂心恐重演馬桶商、裝修業者標軍火的離譜情事。

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中國時報

習近平邀訪 鄭麗文4月7日赴陸

國共雙方30日宣布，國民黨主席鄭麗文將於4月7日至12日訪問大陸。國民黨主席鄭麗文說，國際都希望兩岸交流可以避免戰火，讓全世界都安心。對於「鄭習會」前或後，是否願向賴清德總統說明？鄭麗文表示，她非常願意，無論會前會後都願與賴交流，朝野「有太多結要打開」，可惜2人都在台北，僅咫尺之遙，卻無法見面對話。

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川普：想要伊朗石油 考慮奪哈格島

美以與伊朗的衝突屆滿一個月。美國總統川普29日受訪時承認，他最想做的就是「奪取伊朗的石油」，不排除占領其石油出口樞紐哈格島。川普30日又威脅說，美伊若達不成協議，美軍將「徹底摧毀伊朗所有發電廠、油井及哈格島」。

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中共總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文4月7日至12日訪中，總統府發言人郭雅慧表示，在立法院在野黨仍不願審議總預算與國防特別條例的此時此刻，會密切注意鄭習會的進行。（資料照）

衛福部長石崇良表示，正規劃調升生產給付挽救產科。（記者侯家瑜攝）

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