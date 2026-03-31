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    首頁 > 生活

    南部、台東今高溫飆36度 3波鋒面一週內接力來襲

    2026/03/31 06:35 即時新聞／綜合報導
    今日白天溫暖炎熱，北部及東半部高溫約26至30度，中南部約33度，尤其是南部局部內陸平地或河谷高溫可達36度以上，台東局部地區可能出現36度以上的高溫。（資料照）

    今日白天溫暖炎熱，北部及東半部高溫約26至30度，中南部約33度，尤其是南部局部內陸平地或河谷高溫可達36度以上，台東局部地區可能出現36度以上的高溫。（資料照）

    中央氣象署指出，今（31日）受到鋒面接近影響，各地環境不穩定，北部地區及宜蘭降雨機率增高，有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地山區也有局部短暫雷陣雨，建議民眾外出請攜帶雨具以備不時之需，至於其他地區則為多雲到晴

    氣溫方面，今日風向為西南風，白天溫暖炎熱，北部及東半部高溫約26至30度，中南部約33度，尤其是南部局部內陸平地或河谷高溫可達36度以上。台東因受西南風沉降增溫影響，局部地區可能出現36度以上的高溫，中午前後紫外線偏強，至於各地低溫約20至22度，中南部日夜溫差較大。

    空氣品質部分，宜蘭、花東空品及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，雲嘉南以北及金門清晨至上午仍可能達橘色提醒等級。

    週三（4月1日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨，清晨至上午中部以北地區並有局部較大雨勢發生的機率。週四（4月2日） 東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；環境水氣仍多，西半部地區有局部短暫陣雨。

    週五（4月3日）另一鋒面接近，各地多雲到晴，午後中部以北地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨。週六（4月4日）至下週日（4月5日）受鋒面影響，週六中部以北及東北部地區有陣雨或雷雨，下週日中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，南部地區為多雲。下週一（4月6日）又有一波鋒面接近，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    22 ~ 28 23 ~ 35 24 ~ 33 21 ~ 31

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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