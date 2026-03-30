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    首頁 > 生活

    穩定南部供水！荖濃溪伏流水 7月完工

    2026/03/30 23:59 記者陳文嬋／高雄報導
    荖濃溪集水暗管埋設施工。（水利署提供）

    荖濃溪集水暗管埋設施工。（水利署提供）

    水利署攜手高雄市水利局開發水資源，已完成8座伏流水，目前施作里嶺伏流水工程，預計7月完工，將可日挹注10萬噸，作為備援用水，穩定南部供水。

    高雄沒有大型水庫，每日用水量160萬噸，仰賴高屏溪取水，水利署因應氣候變遷，南水分署攜手水利局開發水資源，已完成8座伏流水，目前每日可供水34萬噸。

    南部今年降雨量比百年大旱少，高屏溪今流量降低至每秒8.2立方公尺，日取水量剩下80萬噸，水公司動用伏流水、地下水應變，以彌補高屏溪流量不足。

    南水分署目前於高屏溪上游荖濃溪施作里嶺伏流水工程，於荖濃溪、旗山溪各設置1座集水井，埋設全長1200公尺鋼骨繞線式集水管，利用河床天然砂礫層過濾水源。

    工程也施作導水管，銜接集水暗管及集水井，採推進施工，並新建一座水管橋，全長946公尺跨越旗山溪，將取得伏流水匯入既有南化高屏聯通管。

    水利署表示，工程預計今年7月完工，將可日挹注10萬噸，伏流水穩定且水質清澈，可作為優質替代水源，降低淨水廠負擔，更強化南部水源聯合調度能力，增加枯旱期備援彈性，穩定南部供水。

    水管橋施工。（水利署提供）

    水管橋施工。（水利署提供）

    集水井內導水暗管推進施工。（水利署提供）

    集水井內導水暗管推進施工。（水利署提供）

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