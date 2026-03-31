南部今年降雨比百年大旱少 高屏溪大面積沙洲浮現

高屏溪流量今下探至每秒8.2立方公尺，大面積沙洲浮現。（記者陳文嬋攝）

南部今年降雨量比百年大旱少，高屏溪大面積沙洲浮現，水利局已整備110口抗旱水井，將可增加日供水34.2萬噸；水利署將因應4月1日鋒面報到，把握機會人工增雨。

高雄市每日用水量160萬噸，仰賴高屏溪取水，今流量降低至每秒8.2立方公尺，每日取水量剩下80萬噸，水公司動用伏流水、地下水應變，已全部派上用場。

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高雄也與台南共用南化水庫，今蓄水率下探4成3，旗山溪流量下探至每秒1.39立方公尺，全面作為農業灌溉用水，停止越域引水至南化水庫。

水利署南水分署動用曾文水庫每日引水20萬立方公尺至南化淨水廠，以控管南化水庫每日出水30萬立方公尺，盡量把水留在水庫裡。

氣象署預估4月1日鋒面通過，高雄為多雲短暫陣雨，日雨量預估20毫米以下，4至5日受到另一波鋒面影響，高雄為多雲短暫陣雨，水氣較多，日雨量預估30至50毫米，水利署將配合台灣大學氣象團隊，把握機會實施人工增雨。

高雄目前水情正常，日供台南清水降至3.5萬噸，預估將維持至4月上旬，若這波降雨不如預期，高屏溪流量持續降低，後續北送台南清水會愈來愈少，甚至可能停止北送。

水利局也整備110口抗旱水井，將可增加日供水34.2萬噸；另有里嶺伏流水施工中，完工後可日供水10萬噸，預計今年7月完工。

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