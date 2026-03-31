為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南部今年降雨比百年大旱少 高屏溪大面積沙洲浮現

    2026/03/31 00:07 記者陳文嬋／高雄報導
    高屏溪流量今下探至每秒8.2立方公尺，大面積沙洲浮現。（記者陳文嬋攝）

    高屏溪流量今下探至每秒8.2立方公尺，大面積沙洲浮現。（記者陳文嬋攝）

    南部今年降雨量比百年大旱少，高屏溪大面積沙洲浮現，水利局已整備110口抗旱水井，將可增加日供水34.2萬噸；水利署將因應4月1日鋒面報到，把握機會人工增雨。

    高雄市每日用水量160萬噸，仰賴高屏溪取水，今流量降低至每秒8.2立方公尺，每日取水量剩下80萬噸，水公司動用伏流水、地下水應變，已全部派上用場。

    高雄也與台南共用南化水庫，今蓄水率下探4成3，旗山溪流量下探至每秒1.39立方公尺，全面作為農業灌溉用水，停止越域引水至南化水庫。

    水利署南水分署動用曾文水庫每日引水20萬立方公尺至南化淨水廠，以控管南化水庫每日出水30萬立方公尺，盡量把水留在水庫裡。

    氣象署預估4月1日鋒面通過，高雄為多雲短暫陣雨，日雨量預估20毫米以下，4至5日受到另一波鋒面影響，高雄為多雲短暫陣雨，水氣較多，日雨量預估30至50毫米，水利署將配合台灣大學氣象團隊，把握機會實施人工增雨。

    高雄目前水情正常，日供台南清水降至3.5萬噸，預估將維持至4月上旬，若這波降雨不如預期，高屏溪流量持續降低，後續北送台南清水會愈來愈少，甚至可能停止北送。

    水利局也整備110口抗旱水井，將可增加日供水34.2萬噸；另有里嶺伏流水施工中，完工後可日供水10萬噸，預計今年7月完工。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播