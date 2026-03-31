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    首頁 > 生活

    高雄農業用水吃緊 梅、茶減產損千萬 水稻4月擴大二階段輪灌

    2026/03/31 00:01 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄青梅因乾旱結果不良。（記者陳文嬋攝）

    高雄青梅因乾旱結果不良。（記者陳文嬋攝）

    南部今年以來降雨量比百年大旱少，高雄農業用水吃緊，青梅及茶葉減產損失千萬元，一期稻作將於4月進入抽穗期，農水署現有182口水井已全數上陣，4月將擴大二階段輪灌，並整備28口抗旱井，力拚5月底完成供灌。

    高雄久旱不雨，造成青梅乾旱受損，種植面積1364公頃，結果不良、果實發育不佳，造成減產4成；茶葉也長不出新芽，嚴重者部分枝條乾枯，造成減產3成，合計損失金額千萬元，農業局已爭取到農產業天然災害現金救助。

    高雄農業用水吃緊，農水署成立旱災緊急應變小組，現有182口水井，已全數派上用場，尤其旗美地區一期稻作約1700公頃，農水署啟用美濃區新設1口水井及既有5口井群，增加農業用水供應，並協調水利局不管制取水時間，方便農民取水灌溉。

    一期稻作將於4月進入抽穗期，農水署將擴大二階段輪灌，並整備28口抗旱井，機動調整水源調度，力拚5月底完成供灌，協助農民度過枯水期。

    此外，市府針對灌溉系統末端供水較為不足區域，如杉林區等，農業局輔導農民調整耕作模式，推動水稻轉作南瓜或綠肥作物2公頃，以降低整體用水需求。

    高雄茶葉因乾旱受災長不出新芽。（記者陳文嬋攝）

    高雄茶葉因乾旱受災長不出新芽。（記者陳文嬋攝）

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