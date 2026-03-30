圓山花博可開發！顏若芳籲先積極發展商圈觀光 何孟樺喊延續多元利用而非打掉重練

圓山花博園區。（記者董冠怡攝）

台北市文化資產審議委員會今審議通過「圓山會展專用特定區文化資產調查發掘計畫成果報告書案」，代表花博會展特定專用區可以進行開發作業。議員顏若芳表示，花博園區改建最快2031年開始，即起就要積極發展北中山、大同的商圈與觀光發展，才能在改建黑暗期中維持活絡。議員何孟樺提醒，園區已發展成新創與青少年文化活動重鎮，市府應考慮如何延續多元利用風貌，而非打掉重練。

顏若芳指出，樂見花博園區未來變得更好、更多元，經了解，花博園區改建最快會在2031年開始，改建立意良善，但好不容易打造的周邊經濟效益恐因工程啟動而蕩然無存，且既有進駐園區內的新創事業，如工程開始，也將進駐他處。若多元經濟和事業體流失，周遭又無其他替代點，恐致北中山、大同加速老化，觀光效益外流，建議市府未來除了確保相關工程如期、如質進行，也要從現在起積極發展北中山、大同的商圈及觀光發展，才能在花博改建的黑暗期中，維持當地的活絡和多元。

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何孟樺提到，市長蔣萬安任內推動的重大硬體建設，從各區躍動館、音圖、洲美國小到今天的圓山會展中心，無一不是柯市府時代就已規劃，卻一路延宕迄今的舊案。圓山會展中心一案終於可以再往前推進，但也要提醒市府，圓山園區在花博以後，發展出獨特的會展休閒文化，成為新創與青少年文化與活動的重鎮，進行後續政策評估時，應該要考慮如何延續現有的多元利用風貌，而非無視現況、打掉重練。

此外，圓山花博園區原先有座足球場，北市欠缺標準足球場的問題存在多時，蔣萬安既然有意用國際羽球館推翻柯市府北士科足球場的規劃，那就應該另覓場地，還給球迷一座獨立的標準足球場，不要繼續對足球場問題裝聾作啞，犧牲市民運動權益。

台北市議員顏若芳。（資料照）

台北市議員何孟樺。（資料照）

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