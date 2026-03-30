轉型典範！桃園龍德宮南巡進香落實環保 放電子鞭炮、垃圾不落地

桃園龍德宮南巡遶境推環保減量，放電子鞭炮、垃圾不落地。（桃園龍德宮提供）

「桃園龍德宮天上聖母四媽祖徒步南巡進香」將於4月4日晚上8點登場，這場為期9天8夜、橫跨9縣市的朝聖之旅，預計吸引逾萬名信眾參與。今年活動邁入第19年，除延續獨具特色的「仙女扶轎」，展現柔韌兼具的宗教女力外，更同步展現桃園宗教文化在環保與社會價值上的轉型成果。

市府民政局長劉思遠（30）日表示，宗教團體遶境活動過去常因施放大量鞭炮引發民怨，市府於去年4月10日訂定「桃園市政府輔導宗教遶境活動作業要點」，建立「事前自主檢核＋行政審查」機制強化源頭管理。要點實施後，相關陳情案件已顯著下降，由過往每年平均18件的高峰，去年僅餘3件，今年迄今維持「0陳情」紀錄，顯示政策已具體發揮減量成效。

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同時，市府近年積極推動宗教活動朝「公益、環保、低碳」發展，並將「神豬減量及祭祀轉型」納入「桃園市宗教節慶活動環保減量認證作業獎勵實施計畫」，透過制度化引導，帶動宗教文化升級轉型，對於推動成效良好或配合度高之宗教團體，將予以公開表揚。

劉說，針對過往遶境期間燃放鞭炮易引發陳情，民政局已於今年主動前往各宮廟溝通輔導。其中龍德宮展現高度自律並積極回應，今年將全程採用「電子鞭炮」替代傳統爆竹，並成立專責清潔小組落實「垃圾不落地」。同時廟方製作多款宣導手舉牌，如「掌聲代替鞭炮聲，媽祖聽見信徒聲」、「鞭炮減量心誠至，媽祖庇佑傳萬世」，透過柔性倡導提升信眾環保意識，兼顧傳統儀式感與環境品質。

桃園龍德宮南巡遶境推環保減量，放電子鞭炮、垃圾不落地。（桃園龍德宮提供）

桃園龍德宮南巡遶境推環保減量，放電子鞭炮、垃圾不落地。（桃園龍德宮提供）

桃園龍德宮南巡遶境推環保減量，放電子鞭炮、垃圾不落地。（桃園龍德宮提供）

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