嘉縣不下雨茶農望天興嘆 新芽不出春茶恐減產4-5成

氣候乾旱衝擊嘉縣茶葉生長，農民預估春茶減產4至5成。（邱詩富提供）

南部氣候乾旱，衝擊嘉義縣山區茶葉生長，往年清明節後採收春茶，但至今沒有雨水，導致茶葉新芽長不出、茶葉枯黃，茶農預估春茶產量可能減少4至5成。

嘉義縣政府今轉發農業部公告1、2月乾旱（遲發性）災害現金救助，嘉縣竹崎、梅山、番路、阿里山鄉納入救助地區，救助項目為茶，每公頃10萬元救助額度，救助對象為救助項目損失率20%以上者，即日起到4月14日止可到各公所申請。

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茶農、嘉義縣166觀光產業發展協會理事長邱詩富表示，每年此時正是春茶萌芽生長時節，一般在節氣驚蟄後就會降下春雨，今年驚蟄後僅有零星降雨，雖清晨有霧氣，但白天氣溫上升霧氣就散去，而且部分農民雖有蓄水池或簡易自來水可用，還是無法大面積灌溉，導致新芽長不出來，茶園枯黃一片。

邱詩富說，茶葉一年之中品質最好，對茶農而言最重要的收入就是春、冬茶，今年春雨遲至現在還沒來，預計影響春茶產量減少4至5成，而且若再不下雨，乾旱造成的茶葉災損將持續擴大，可能影響整年茶葉收成。

梅山鄉公所表示，氣候乾旱受影響茶園多數沒有蓄水池、噴灌等抗旱設施或沒有水灌溉的茶園，鄉內茶葉種植面積約1000公頃，目前受害面積初估約10%，由於春茶還在萌芽期，清明節期間若能降下甘霖，將可減緩災情擴大。公所除持續協助農民申請現金救助，也會加強宣導水保署、公所、梅山鄉農會抗旱設施相關補助政策，幫農民強化茶園田間管理。

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