陳水扁回麻豆吃碗粿 客串「人形立牌」幫忙賣

前總統陳水扁在臉書分享自己回到麻豆中央市場買碗粿，還在即將搬遷的「麻豆助碗粿」客串臨時伙計賣碗粿。（翻攝自「陳水扁新勇哥物語」）

台南市麻豆區市四公有零售市場（中央市場）因公共安全疑慮，已斷水斷電，店家陸續搬離，前總統陳水扁昨（29）日回到麻豆，前往位於市場內的知名老店「麻豆助碗粿」買碗粿，今天並在臉書分享自己客串「人形立牌」幫忙賣碗粿的照片，不少民眾看了也留言「阿扁總統最佳代言人」，希望他多推廣台南美食。

陳水扁在臉書社群「陳水扁新勇哥物語」發文，表示從小到大百吃不厭的麻豆助碗粿將搬新家，日前他到店裡買碗粿及肉羹被認出，成為人形立牌，並一時興起客串臨時伙計，賣起肉羹。一塊碗粿一碗肉羹，是吃了還想再吃的人間美味。

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陳水扁在文中也介紹麻豆助碗粿的歷史，創辦人李助在100年前就賣起碗粿，最早是挑著扁擔沿街叫賣，70年前落腳中央市場，目前是第四代接手。第四代老闆娘的兒子將承接，成為第五代。

店家表示，陳水扁昨天回到麻豆祭祖，向該店訂了碗粿前往拿取時，員工及當時在場的民眾看到阿扁總統都很開心，爭相與他合照。當陳水扁聽到中央市場就快要拆除了，也說「那要快一點拍幾張照片」，還幫忙賣碗粿。

麻豆助碗粿預計搬到附近的大埕里平等路上，但因新店目前仍在趕工興建中，暫時在中央市場繼續營業提供外帶服務。

陳水扁到麻豆中央市場購買從小吃到大的碗粿，還客串臨時伙計，並與「麻豆助碗粿」第四代及第五代合影。（店家提供）

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