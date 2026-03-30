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    首頁 > 生活

    泥水四處噴！龜山振興路外側全是混凝土 警調監視器揪禍首開罰

    2026/03/30 21:06 記者鄭淑婷／桃園報導
    龜山區振興路外側車道滿是泥水，環保局派遣清洗車將道路清洗乾淨。（環保局提供）

    龜山區振興路外側車道滿是泥水，環保局派遣清洗車將道路清洗乾淨。（環保局提供）

    桃園市龜山區振興路往華亞科技園區方向，今（30）日晚間6點多發生預拌混凝土車外洩，振興路沿線外側車道全是散落泥水，連路邊車輛都被波及，議員陳雅倫表示，已通報龜山警分局大埔派出所及桃市府環保局處理，並調閱監視器尋找肇事車輛，最重可開罰1萬8000元罰鍰。

    陳雅倫表示，今晚6點多從龜山區長壽路轉進振興路往華亞科方向，整條路外側車道全是散落的泥水，疑似水泥車外洩肇禍，經過的汽機車都只能放慢速度避免打滑，並已通報環保局及大埔派出所派員處理。

    環保局獲報後即派遣清洗車清洗道路泥水，大埔所警方也在沿線擺放交通錐及警示燈，提醒路過汽機車注意安全，並調閱監視器通知肇事車主到案說明，依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定，可處3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。

    龜山區振興路發生預拌混凝土車泥水外洩，路邊車輛也被波及。（議員陳雅倫提供）

    龜山區振興路發生預拌混凝土車泥水外洩，路邊車輛也被波及。（議員陳雅倫提供）

    議員陳雅倫獲報後到場，協助通報警方及環保局處理。（議員陳雅倫提供）

    議員陳雅倫獲報後到場，協助通報警方及環保局處理。（議員陳雅倫提供）

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