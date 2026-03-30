桃園老街溪治理挺進青埔！右岸芝和橋至領航南橋段竣工啟用。（記者李容萍攝）

經濟部水利署補助桃園市政府水務局辦理「老街溪右岸芝和橋至領航南橋護岸新建工程」，治理工程於去年10月竣工，歷經驗收作業，今（30）日開放啟用，市民可銜接前期已開放老街溪環北橋，經高速公路橋河段連接芝和橋後，再串聯本期開放至領航南橋河段，讓老街溪流域治理再往前跨出一大步，提供更安全的防洪環境與更舒適的水岸廊帶親水空間。

水務局長劉振宇表示，市府爭取前瞻基礎建設「水環境建設─縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，推動老街溪治理工程，本工程於2024年獲經濟部水利署補助辦理「老街溪芝和橋至領航南橋治理工程」，總經費7億3009萬元（中央補助4億9720萬元、地方自籌3億3289萬元），工程內容包含在芝和橋下游至領航南橋右岸新建約2.2公里護岸及水防道路兼自行車道闢建，目的在於提升老街溪河道通洪能力，減少溢淹風險，同時檢討芝和路跨越老街溪的舊橋通洪斷面不足，因此將舊橋拆除並提高改建1座鋼構橋梁，完成後可有效改善河段安全與流域保護標準。

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劉說，水務局分三階段推動老街溪環北橋至領航南橋河段改善，第一階段「環北橋至高速公路橋（國道一號）工程」及第二階段「高速公路橋下游至芝和橋右岸新建護岸工程」均已完工開放使用。治理工程除強化防洪功能，同步整理周邊環境、保留在地歷史痕跡，活化閒置河岸空地打造節點廣場與親水休憩點，串連自行車道及休憩步道路網，提供更優質的水岸生態空間。

即日起從平鎮伯公潭沿老街溪騎乘自行車至中壢、青埔長約10公里自行車廊道，一路可體驗田園與都市交織的優美水岸風景，也能成為三鐵通勤族日常散步、休憩的友善路線；後續將持續向中央爭取經費推動河川整治，讓老街溪成為更安全、更宜居的水岸廊帶空間。

水務局接續往老街溪大園區持續治理及營造水環境建設，向全流域治理的目標前進，規劃內容包含長度約6.9公里的西城譯道段（航空城四周）與長度約5.4公里的水鳥飛逐段（大園都市計畫至許厝港出海口）的工程建設計畫。其中，大園區治理規劃重點將以低度開發維持生物廊道，同時建設水防道路及水岸景觀的人行自行車廊道，營造優質低碳的水岸空間。

桃園老街溪治理挺進青埔！右岸芝和橋至領航南橋段竣工啟用。（記者李容萍攝）

桃園老街溪治理挺進青埔！右岸芝和橋至領航南橋段竣工啟用。（記者李容萍攝）

桃園老街溪治理挺進青埔！右岸芝和橋至領航南橋段竣工啟用。（記者李容萍攝）

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