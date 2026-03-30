澎湖山水國小過兒童節 以天地為證、沙灘為紙寫下願望

以天地為證、沙灘為紙，小朋友寫下對兒童節的願望。（山水國小提供）

山水國小以「創新、改革、卓越」為教育努力的目標，是以海洋教育為主軸的教育，兼重現代主義與後現代主義之教育精華，多元且創新的教育；以培養海洋多元知能，倡導生動活潑海洋教學活動，主張適性評量；啟發學生尊重及熱愛海洋，善用海洋各項資源；陶冶學生海洋保護情操，發揚海洋精神，開闊其胸襟恢弘視野。

山水國小創意慶祝兒童節系列活動，由校長葉子超主導，觀察海邊潮汐狀況，今（30）日全校師生一起步行到距學校500公尺、澎湖最漂亮的山水沙灘上，進行兒童節系列創意慶祝活動，首先在沙灘上表揚各班模範兒童，天地與大海為證，祝賀小朋友們優秀的表現。

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接著進行創意的海洋語文作文教育，在廣闊的沙灘上，以沙灘為紙，周邊的迎合歡樹枝為筆，寫出兒童節的願望，天地寬廣無垠，大海遼闊，天地大海為證，寫下每個學生的兒童節願望，並面向大海，全校每位學生一一大聲用中文及英文說出兒童節願望。

再來教導學生學習要有創意，作文除了在教室內寫，亦可在美麗的大沙灘上書寫，天地遼闊，海邊美景相伴，可暢快書寫，人生一大樂事：書寫的筆，可用最自然的周邊迎合歡樹枝，或沙灘上散落的老化白珊瑚枝，即環保又有創意。活動中適時做各種海洋教育宣導，尤其是海洋環境教育宣導，希望學生在欣賞沙灘美景外，更要做好海洋環境保護，所以實施全校師生海邊淨灘活動，撿拾垃圾及廢棄物，保護海洋環境，讓海洋及沙灘更加美麗。

山水國小師生，在山水沙灘舉行創意兒童節。（山水國小提供）

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