國際扶輪社捐設備冷藏蔬菜 若竹兒愛菜園食材不浪費

國際扶輪社今天捐贈若竹兒智能發展中心冷藏保鮮設備，提升菜園運作效能。（若竹兒智能發展中心提供）

嘉義縣若竹兒智能發展中心開闢「若竹兒愛菜園」近1年，栽種蔬菜供給院生食用，然而因缺乏冷藏保鮮設備，導致蔬菜保存不易、容易浪費食材，國際扶輪社嘉義與台東共6個社團，今捐贈組合式冷藏保鮮設備給若竹兒智能發展中心，提升蔬菜儲存容量，減少食材浪費。

今捐贈儀式在若竹兒智能發展中心舉行，嘉義縣社會局長張翠瑤、民雄鄉長林于玲、國際扶輪3470地區總監莊和達、2026至2027年度總監當選人林正超等人出席。

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莊和達說，國際扶輪社致力各項公益活動，參與社區服務，透過捐款、獎助學金等方式幫助弱勢族群，展現「超我服務」精神，今年更以團結行善為口號，希望解決他人困難，為社會帶來正面的影響力。

此次包括國際扶輪3470地區民雄社、嘉義南區社、嘉義大林社、嘉義東南地區、嘉義皇家社，以及國際扶輪3510地區台東東海岸社的社長與社友支持，共同捐贈30多萬元冷藏保鮮設備，幫助若竹兒愛心菜園運作更順暢，將每一份努力耕耘成果都被好好珍惜。

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