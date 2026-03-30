舊城再生！中壢願景交流基地打造「城市客廳」 邀市民一起改造街區

桃園市長張善政（右4）等人出席中壢願景交流基地開幕，歡迎店家、居民到此交流。（記者李容萍攝）

桃園市政府都市發展局積極推動舊城再生計畫，選址中壢區中平商圈閒置已久的老屋，以「城市客廳」概念打造願景基地，期盼透過系列工作坊，邀請民眾從美化自家窗台、店門口招牌開始，進一步參與街區改造，主動翻轉舊城現況。

市長張善政今（30）日出席中壢願景交流基地開幕典禮表示，市府自2023年啟動「桃園舊城再生計畫」，從都市計畫、都市設計、道路工程、文化資產、商圈活絡等層面，整合各局處資源，打造桃園、中壢舊城為有趣的人本走讀城區。

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都發局長江南志說明，桃園、中壢火車站正逢百年建設的「轉骨期」，多項重大工程併行，因此在兩大車站周邊的博愛商圈及中平商圈，各設置1處「願景交流基地」，營運採每週開放5天，作為地方意見交流與協作的平台，透過舉辦系列城市美學工作坊，對接市府與民間的政策溝通落差，並將蒐集的民意轉化為具體的執行計畫，期盼讓繁雜的都市議題得以有序拆解，逐步落實城市美學。

張善政指出，願景基地這處據點就像是城市客廳，在此不收費可辦各種交流活動，期盼開幕後更凝聚鄉親的意見，讓舊城再生更符合在地民意，都發局做都市設計、工務局做道路改造，中壢國小通學步道已於今年3月完工，復興路、延平路及中正公園等人本環境改善工程預計8月前陸續完成，並將串聯中壢舊城區與中原文創園區，持續優化步行空間與城市景觀，配合鐵路地下化與捷運建設，逐步形塑具特色的舊城生活廊帶。

都發局統計，自2023年啟動舊城再生計畫以來，市府透過跨局處合作，總計投入約7億元預算，聚焦人本環境、立面改善、店家復興及城市美學，階段性成果已在桃園景福宮周邊顯現，修復後的紅磚立面與人本街景獲得民眾一致好評。

中壢區改造則串聯中壢國小與「壢小故事森林」的公共空間，將於近期完工，另外，將陸續完成復興路、延平路、中正公園及溪洲街等人本環境工程，配合9月「2026台灣設計展」在桃園，系列活動將逐一展開。

包括青年事務局長侯佳齡、工務局副局長洪嘉潞、交通局副局長王旭斌、經濟發展局副局長陳炳仲、中壢區長李日強、中壢仁海宮董事長王介禧等人均出席。

桃園市長張善政（左）期盼中壢願景交流基地開幕後更凝聚鄉親的意見，讓舊城再生更符合在地民意。（記者李容萍攝）

中壢火車站多項重大工程並行，右為曾是中壢火車站前繁華地標的財神大樓，因經營不善、多次火災，外牆斑駁、髒亂被列為危樓，屢遭詬病。（記者李容萍攝）

位於中壢舊城區的中平商圈期盼跟進桃園景福宮周邊商圈，顯現改造成果。（記者李容萍攝）

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