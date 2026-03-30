為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    預約觀星！迎天琴座流星雨 屏東山川琉璃吊橋4/18首度夜間開放

    2026/03/30 19:45 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣山川琉璃吊橋，位於瑪家鄉與三地門鄉之間。（屏東縣政府提供）

    屏東縣山川琉璃吊橋，位於瑪家鄉與三地門鄉之間。（屏東縣政府提供）

    想像在群山環繞的深山之中，腳踏吊橋、抬頭仰望流星劃過天際的瞬間…這樣的夢幻場景，即將在屏東真實上演！屏東縣政府交通旅遊處將於4月18日晚間，在屏東指標景點山川琉璃吊橋舉辦「銀河初語─天琴座流星雨」天文導覽，首度於深夜時段開放吊橋，讓民眾體驗山林與銀河交織的極致浪漫。

    屏東縣府交通旅遊處表示，山川琉璃吊橋平時傍晚即停止入橋，為推廣屏東星空旅遊，此次特別配合天琴座流星雨極大期前夕，限定開放深夜時段。民眾可踏上橫跨隘寮溪的壯麗吊橋，在中央山脈環抱下遠離城市光害，享受抬頭即是滿天星斗的沉浸式觀星體驗，是全台少見的「吊橋觀星」限定場景。

    本次吊橋天文導覽採預約制，時間為晚間9點至11點，分4個梯次，每梯次60人，共240名，將邀請屏東星空大使施世治擔任導覽講師，帶領民眾認識天琴座流星雨觀測重點，尋找春季代表星群「春季大鑽石」，並透過生動解說，串聯希臘神話故事，讓星空不只好看，更富文化與故事性。

    除吊橋限定導覽外，在台灣原住民族文化園區入口端也設置免報名自由參加區，活動將架設多台高倍率天文望遠鏡，由專業導覽員協助觀測月球環形山與行星特徵；同時導入「智慧攝星儀」，讓民眾透過手機即可拍攝星雲與星體影像，輕鬆留下專屬的星空回憶。

    交通旅遊處指出，活動結合自然地景與天文教育，打造具特色的夜間觀光體驗，邀請民眾走出城市、走入山林，感受最純粹的星空魅力，活動免費參加。報名網址https://www.accupass.com/event/2603060407472238495230

    山川琉璃吊橋平時傍晚即停止入橋，為推廣屏東星空旅遊，此次特別配合天琴座流星雨極大期前夕，限定開放深夜時段。（屏東縣政府提供）

    山川琉璃吊橋平時傍晚即停止入橋，為推廣屏東星空旅遊，此次特別配合天琴座流星雨極大期前夕，限定開放深夜時段。（屏東縣政府提供）

    「銀河初語－天琴座流星雨」天文導覽活動。（屏東縣政府提供）

    「銀河初語－天琴座流星雨」天文導覽活動。（屏東縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播