預約觀星！迎天琴座流星雨 屏東山川琉璃吊橋4/18首度夜間開放

屏東縣山川琉璃吊橋，位於瑪家鄉與三地門鄉之間。（屏東縣政府提供）

想像在群山環繞的深山之中，腳踏吊橋、抬頭仰望流星劃過天際的瞬間…這樣的夢幻場景，即將在屏東真實上演！屏東縣政府交通旅遊處將於4月18日晚間，在屏東指標景點山川琉璃吊橋舉辦「銀河初語─天琴座流星雨」天文導覽，首度於深夜時段開放吊橋，讓民眾體驗山林與銀河交織的極致浪漫。

屏東縣府交通旅遊處表示，山川琉璃吊橋平時傍晚即停止入橋，為推廣屏東星空旅遊，此次特別配合天琴座流星雨極大期前夕，限定開放深夜時段。民眾可踏上橫跨隘寮溪的壯麗吊橋，在中央山脈環抱下遠離城市光害，享受抬頭即是滿天星斗的沉浸式觀星體驗，是全台少見的「吊橋觀星」限定場景。

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本次吊橋天文導覽採預約制，時間為晚間9點至11點，分4個梯次，每梯次60人，共240名，將邀請屏東星空大使施世治擔任導覽講師，帶領民眾認識天琴座流星雨觀測重點，尋找春季代表星群「春季大鑽石」，並透過生動解說，串聯希臘神話故事，讓星空不只好看，更富文化與故事性。

除吊橋限定導覽外，在台灣原住民族文化園區入口端也設置免報名自由參加區，活動將架設多台高倍率天文望遠鏡，由專業導覽員協助觀測月球環形山與行星特徵；同時導入「智慧攝星儀」，讓民眾透過手機即可拍攝星雲與星體影像，輕鬆留下專屬的星空回憶。

交通旅遊處指出，活動結合自然地景與天文教育，打造具特色的夜間觀光體驗，邀請民眾走出城市、走入山林，感受最純粹的星空魅力，活動免費參加。報名網址https://www.accupass.com/event/2603060407472238495230 。

山川琉璃吊橋平時傍晚即停止入橋，為推廣屏東星空旅遊，此次特別配合天琴座流星雨極大期前夕，限定開放深夜時段。（屏東縣政府提供）

「銀河初語－天琴座流星雨」天文導覽活動。（屏東縣政府提供）

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