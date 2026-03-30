最硬斗成年禮邁入29屆 屏東大武山成年禮58人成功挑戰北大武

「第29屆大武山成年禮」58名學員，今（30）日完成3天2夜登山挑戰，平安返抵屏東縣政府。（記者羅欣貞攝）

歷經3月28至30日三天兩夜的體能極限挑戰與山林洗禮後，第29屆大武山成年禮的58名學員，今（30）日下午平安返抵屏東縣政府，縣長周春米率縣府團隊迎接，為每一位完成挑戰的學員獻上肯定與祝福，學員回憶起完成任務的那一刻熱淚盈眶。

「你們都是最棒的！」，縣長周春米表示，攀登海拔超過3000公尺的北大武山，是對體能與意志的雙重考驗，學員須通過嚴格行前訓練，負重15至18公斤裝備，才能踏上試煉之路，最終能抵達目的地、在聖山懷抱中接受祝福的，都是萬中選一的佼佼者。

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周春米指出，這群「大武山的孩子們」在指揮官與領隊帶領下，謙卑走入山林與自然對話、向山學習，在一次次喘息與堅持之間，完成與自我對話的旅程，不僅是身體的極限挑戰，更是心靈的深刻洗禮，期盼學員未來面對人生關卡時，都能想起在北大武山上淬鍊出的勇氣與信念。

學員鍾沛璇去年擔心體能無法負荷未能成行，今年再度挑戰、堅持到底，儘管途中滑倒受傷，仍咬牙完成任務，展現永不放棄精神；學員陳秉承與蔡佩芸則承襲母親參與成年禮的經驗，在家人鼓勵下接棒出征，象徵跨越世代的精神傳承。

有學員表示，抵達終點那一刻，所有疲憊都不見，只剩下滿滿的成就感；也有學員提到，一路上彼此拉一把、互相加油，一起撐過去的感覺，是一輩子都忘不了的記憶。

隨隊的縣府副秘書長江國豐表示，學員們同甘共苦的情誼，正是成年禮最珍貴的收穫。同行的屏東大學校長陳永森也說，「走過大武山，大家一定愛台灣」，台灣非常美，用雙手雙腳擁抱大自然、進入大武山的懷抱，這就是試煉與成長，很多學員以前都沒有如此親近這片士地，相信透過這一次，大家都成長了，這就是成年禮最大的意義。

屏東縣府表示，大武山成年禮不只是體力試煉，更是對土地與自然的深刻認識與敬畏教育，將持續守護這項深具意義的傳統，讓大武山精神陪伴一代又一代屏東青年，在人生道路上勇敢前行、堅定築夢。

歷經3天2夜的體能極限挑戰與山林洗禮，2026年「第29屆大武山成年禮」58名學員完成挑戰，接受屏東縣長周春米迎接與表揚。（圖由屏東縣政府提供）

在屏東縣長周春米見證下，第29屆學員將尋獲的時光寶盒交還給第28屆學員。（記者羅欣貞攝）

學員鍾沛璇去年未能成行，今年捲土重來挑戰成功。（記者羅欣貞攝）

成年禮儀式在大武祠舉行，大武山之子們立下盟誓，完成一場生命洗禮。（取自屏東大學校長陳永森臉書）

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