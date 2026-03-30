贈送台灣燈會瑪利歐小提燈？嘉義女付運費遭詐75萬元

嘉縣警局受理多起瑪利歐小提燈詐騙案，呼籲民眾勿信來路不明網站。（記者王善嬿攝）

嘉義一名30多歲女子在網路看到可免費贈送2026台灣燈會瑪利歐小提燈訊息，遭詐騙集團誘導至偽造的7-11賣貨便給付38元運費，再以未通過實名認證為由，讓女子遭騙轉帳75萬餘元。警方查獲23歲楊姓車手涉案，日前將他逮捕歸案，在其住處查扣愷他命、毒品咖啡包、手機等證物，依詐欺及洗錢防制法移送嘉義地檢署偵辦，檢察官複訊後，聲請嘉義地方法院羈押獲准。

嘉義縣警察局統計，2月受理網路詐欺案，以網路購物詐騙比例最高達31.35%，其中大多數與瑪利歐小提燈有關，縣警察局長古瑞麟說，網路購物具有便利性，提醒鄉親找貨真價實、有信用的網站，且以貨到付款方式付款，不要相信假客服指引，不要提供身分證、驗證碼等資訊，以防遭詐騙集團詐騙。

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縣警局刑警大隊長翁士閔表示，近期網購詐騙多在臉書、Threads等社群平台散布「免費贈送」或「優惠販售」限量商品訊息，誘使被害民眾加入LINE私下交易，提供偽造的「7-11賣貨便」下單連結，當被害民眾下單時，就佯稱未完成實名認證並有假客服介入，要求被害人配合網路銀行轉帳、消費扣款或無卡提款進行驗證程序，被害民眾被誘導依指示操作，帳戶款項就持續遭轉出。

翁士閔表示，民雄分局、布袋分局日前受理2起詐騙案，就因被害人在網路看到可免費贈送「瑪利歐」小提燈訊息而受騙，除了被害女子遭詐75萬元案，另名被害人遭詐1萬1000元，警方循線在屏東市逮獲李姓、高姓少年犯嫌，移送屏東地方法院偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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