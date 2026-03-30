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    首頁 > 生活

    週二東北部轉雨 中南部把握好天氣

    2026/03/30 20:39 即時新聞／綜合報導
    氣象署指出，週二白天普遍溫暖炎熱，各地高溫約29至33度。（資料照）

    氣象署指出，週二白天普遍溫暖炎熱，各地高溫約29至33度。（資料照）

    未來降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

    氣象署指出，週二（31日）因鋒面接近，北部、宜蘭以及各地山區有局部雨勢，建議攜帶雨具備用；各地白天體感溫暖偏熱，高溫上看36度，但入夜後降溫明顯，外出請並多補充水分並留心溫差變化。

    中央氣象署預報，週二北部地區及宜蘭降雨機率提高，有局部短暫陣雨或雷雨，中午過後各地山區也有局部短暫雷陣雨，其他地區為多雲到晴。

    溫度部分，白天普遍溫暖炎熱，各地高溫約29至33度，尤其是南部內陸平地有機會來到36度左右或以上的高溫，而台東受到西南風沉降的影響，局部地區亦有36度左右或以上的高溫；各地低溫約20至24度，日夜溫差較大，請留意溫度變化，適時增減衣物，中午前後紫外線偏強，請注意防曬並多補充水分。

    離島天氣：澎湖晴時多雲，23至28度；金門陰時多雲短暫陣雨或雷雨，19至25度；馬祖陰短暫陣雨或雷雨，15至19度。

    關於本週天氣預報，天氣風險公司指出，今日直到下週前半這段期間大概有7到10天的天氣會是比較不穩定，過程中也會有些時段較容易出現較大的雨勢，目前來看在4月1日以及4日這2天是比較需要注意的時間點，4月6以及7日的降雨還需要再觀察。

    紫外線指數方面，台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣過量級，其他縣市中量級到高量級。

    空氣品質方面，週二環境風場為西南風轉東北風，宜蘭、花東空品及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，雲嘉南以北及金門清晨至上午仍可能達橘色提醒等級。

    各地低溫約20至24度，日夜溫差較大，請留意溫度變化。（擷取自中央氣象署網站）

    各地低溫約20至24度，日夜溫差較大，請留意溫度變化。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣達到過量級，外出請注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣達到過量級，外出請注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，宜蘭、花東空品及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，宜蘭、花東空品及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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