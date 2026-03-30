打開美麗天際線 屏東高樹屏11線拓寬工程通車

屏11線道路拓寬工程30日通車。（記者羅欣貞攝）

屏東縣高樹鄉近沿山公路，風景優美農產豐富，為打開交通瓶頸，屏東縣政府推動屏11線道路拓寬工程，經近2年施工，今（30）日舉行完工通車典禮，沿線電纜地下化，打開美麗天際線，鄉親歡喜慶祝通車。

屏東縣長周春米表示，屏11線串聯高樹鄉多個重要村落，過去因道路狹窄且彎曲，影響行車安全與交通便利性。在交通部支持及地方協力下，縣府推動道路新闢與拓寬工程，自台27線與萬興路叉路口往南延伸至長美路四巷，並銜接屏2-1線，使道路更加筆直寬敞。

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縣府工程團隊於設計階段就積極協調各管線單位，於都市計畫區內配合拓寬工程先行埋設地下管路，將沿線電線電纜地下化，打開通向大武山的美麗天際線，日後將可避免天然災害造成斷電訊；此外，為兼顧農業需求，屏11線沿線設置40座水閘門，提升灌溉便利性，讓農民耕作與用水更加順暢，同時完成電線電纜地下化，提升整體道路景觀品質。

周春米也說，近年持續推動「高樹7大建設」，包括屏2-1道路、屏11線拓寬、阿烏排水工程、奇幻大津、北野祭、北野親水公園及舊寮國小改建多元社福園區計畫，從交通、治水到觀光與社福多面向整體布局，逐步完善高樹基礎建設，實現「屏東最北、高樹最美」願景。

高樹鄉長梁正翰表示，屏11線拓寬後道路更加筆直寬敞，沿線可見優美山景，不僅有效紓解車流，也讓農民運輸農產品更加便利，提升觀光客進入高樹的可及性，對地方發展有重要意義。

縣府表示，屏11線0K+000-3K+188道路拓寬工程2024年5月23日動土，今日竣工，道路全長3.188公里，拓寬12至13公尺，2020年提報「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）111～116年計畫」，獲交通部公路局核定總經費2億8518萬元。完工通車後，除改善交通瓶頸外，也將作為高樹市區外環道路系統，有效分流台27線車流，減少市區壅塞情形。

屏11線道路拓寬工程將電纜地下化，打開美麗天際線，山脈與田園景致盡收眼底。（空拍照由屏東縣政府提供）

屏11線拓寬工程30日通車，屏東縣長周春米帶領鄉親走上嶄新的道路。（記者羅欣貞攝）

屏11線0K+000-3K+188道路拓寬工程完工通車。（記者羅欣貞攝）

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