力挺掌摑工讀生暴力房仲 親友叫囂︰酸民要人家死才甘願？

台南蔣姓房仲今（30）日發文向被他施暴的工讀生致歉，未料其親友怒嗆譴責的網友們全是想要逼蔣男的酸民、鍵盤俠，讓相關事件再度炎上。（圖擷取自Threads、臉書，本報合成）

台南亞太棒球場昨（29）日開幕戰期間，傳出觀眾席一名男子出手掌摑工讀生，導致對方聽力一度受損，事後男子被揪出是前科累累的蔣姓房仲，目前已被公司解約永不聘用、列中職永久黑名單。蔣男今（30）日下午發文向受害者致歉，其部分親友怒嗆譴責網友，是要逼死蔣男的「酸民」，囂張言論再度引爆全網炎上。

據了解，在亞太棒球場囂張暴力攻擊工讀生的蔣男，施暴全程被人拍攝並曝光到社群網路，引爆全網炎上，真實身分、社群帳號、多次因傷人被法院判決的黑歷史等資訊，迅速被網友肉搜出來，事後他一度關閉社群帳號，直到今日下午才在臉書發布簡短聲明，聲稱自己會誠實面對法律責任，同時請求大眾不要騷擾其「無辜的家人」。

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然而，蔣男把貼文設置成僅開放親友留言，因此留言出現一票親友團寫下各種溫情喊話，「辛苦了」、「男子漢加油」、「敢做敢當~真男人」、「面對~時間換空間」、「知錯能改，善莫大焉」、「加油！好好善後處理」、「老闆沒事的！！相信你」、「蔣兄加油！好好善後！」、「真性情，勇於負責，讚」、「勇敢面對，時間會沖淡一切，加油！」、「有那麼多的朋友打氣加油，就知道你的為人不錯，加油啦！」、「犯錯固然令人遺憾，但能夠站出來承擔，這份勇氣是很多人做不到的」。

相關留言除了被大批網友「按怒」，還被轉發至其他社群平台討論。另有部分網友逐一點開去留言的親友團帳號，發現這些人大多從事房仲、設計、汽車、保險等行業，共同點是喜歡曬出愛車、騎重機、帶孩子與家人遊山玩水等照片。網友們對此砲轟，「同流合污」、「一群無恥之徒，同類」、「留言加油的是沒被掌摑過？」、「鼓勵他？看來別人的孩子死不完唷！」、「加油的人是在開玩笑嗎？需要被搧醒」、「看起來是影響到小孩的學業想避風頭而已」、「幫一個酒駕傷害前科犯加油，真的超級可悲」。

眼見眾人怒火延燒到自己身上，其中一名力挺蔣男的親友為此跳出嘲諷︰「網路世界好恐怖喔，一堆酸民一堆鍵盤俠，要人家死他們才甘願」，另一名親友則質疑這起事件發生原因︰「我相信事出有因，沒有莫名其妙的爆（暴）怒」，囂張的「火上加油」發言，再度點燃網友怒火，「如果一時犯錯的人，還會有那麼多前科嗎？然後還是侮辱、恐嚇、傷害居多，他會這樣也是因為你們這些親友蟑螂助紂為虐，可悲。」

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