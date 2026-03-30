教育部發布「校園公廁設計準則」 要從「能用」進化「想用」

教育部發布校園公廁設計準則，導入美感與友善設計。（教育部提供）

校園廁所不再只是「能用就好」。教育部今（30）日於松山文創園區發布「台灣校園公廁設計準則」，首度針對高中以下學校提出完整設計指引，從空間規劃到清潔維護全面盤點，強調讓校園廁所從「能用」進化為「想用」，兼顧美感、衛生與使用體驗，提升學生每日生活品質。

教育部師藝司科長彭寶樹指出，校園廁所是學生最頻繁使用的公共空間之一，但過去多由各校自行規劃，導致設計標準不一、優良案例難以複製，且後續清潔與管理維護負擔沉重。此次準則由台灣設計研究院協助整合國內外案例與校園實地調查，提供一套具體可操作的設計參考，協助學校在有限資源下做出更長遠規劃。

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準則內容以實際使用情境為出發點，涵蓋空間配置、動線設計、設備選用、通風採光與視覺標示等面向，同時納入性別友善與不同年齡層需求，並強調設施耐用性與後續維修管理。透過模組化設計概念，提升未來整修彈性與效率，減輕學校維運負擔。

在美感設計方面，教育部導入「美感即生活」理念，透過色彩規劃、材質選用與整體空間氛圍營造，打造明亮、通透且安全的使用環境，降低學生使用壓力與不適感，進一步提升對校園環境的認同與愛護。教育部認為，良好的空間設計不僅改善衛生條件，也能潛移默化培養學生的美感素養。

彭寶樹表示，校園公廁不僅是基礎設施，更直接影響學生身心感受與學習環境品質，未來將持續透過設計準則推廣與資源挹注，協助各校在規劃初期即納入安全、衛生、美感與管理等整體考量，打造更友善且可持續維運的校園空間。

教育部今日於松山文創園區發布「台灣校園公廁設計準則」。（教育部提供）

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