TNCAP最新評等！TESLA MODEL Y獲5顆星 「這車型」0顆星

今年TNCAP已完成第一季二車型挑選、購置、試驗及評等相關作業後，於今天正式公布TNCAP第一、第二順位受評車型的第二版評等結果，TESLA MODEL Y獲得5顆星。（記者黃宜靜攝）

為持續精進國內車輛安全性並降低交通事故傷亡率，台灣新車安全評等計畫（TNCAP）在公布25個車型的第1版評等結果後，今年開始執行TNCAP第二版規章，更加嚴格，並公布TESLA MODEL Y及CMC ZINGER的第二版評等結果，前者獲得5顆星，後者則拿到0顆星。

財團法人車輛安全審驗中心執行長周維果表示，整體來說，TNCAP兩版規章都比法規要求更為嚴格，而第二版規章相較於第一版標準要求更加嚴格，且要求項目更加的在地化，預計今年後續會進行4-6車型評等。

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車安中心經理洪國益表示，TNCAP第一版主要是以2017年規章為主，並從2023年至2025年共累積25車型第一版評等結果。TNCAP第二版規章，除持續接軌歐洲Euro NCAP，也納入台灣在地化評等項目，包括：盲點輔助系統試驗規章、電動車碰撞後芝觸電保護試驗規章、緊急救援及事故脫困試驗規章等，提高整體試驗標準及評等門檻。

今年針對第一季二車型（TESLA MODEL Y 及 CMC ZINGER），依「交通部執行臺灣新車安全評等作業要點」及「交通部台灣新車安全評等規章第二版」執行TNCAP主動、被動安全評等試驗，辦理完成計分及轉換星級評等。

其中TESLA MODEL Y，這次星級評等為5顆星，洪國益說明，該車型在4大安全領域得分率中分別獲得成人保護93%、兒童保護89%、弱勢道路使用者保護75%及安全輔助71%，依據星級評等平衡標準規定，MODEL Y車型整體星級評等為5顆星。另外，該車型符合電動車觸電保護規範，因此給予符合性標識。

至於CMC ZINGER評等結果則是0顆星，洪國益解釋，CMC ZINGER在4大安全領域得分率中分別獲得成人保護43%、兒童保護33%、弱勢道路使用者保護40%及安全輔助0%，依據星級評等平衡標準規定，ZINGER車型整體星級評等為0顆星。

洪國益續指，另外，CMC ZINGER在前方偏置撞擊及前方全寬撞擊2項試驗後，皆發現第2排座椅其一椅腳鎖扣脫開，造成座椅無法有效固定於車體，另在前方全寬撞擊試驗後，也發現第二排一座椅安全帶脫開，造成乘客無法有效束縛等，將建議中華汽車公司善盡企業責任研提改善措施，並依交通部汽車安全性調查召回改正及監督管理辦法辦理召回改正作業，以提升行車安全。

今年TNCAP已完成第一季二車型挑選、購置、試驗及評等相關作業後，於今天正式公布TNCAP第一、第二順位受評車型的第二版評等結果，CMC ZINGER獲得零顆星。（記者黃宜靜攝）

台灣新車安全評等計畫（TNCAP）公布2026年第一季評等結果，「TESLA MODEL Y」獲五星評等。（圖由車安中心提供）

台灣新車安全評等計畫（TNCAP）公布2026年第一季評等結果，「CMC ZINGER」獲零星評等。（圖由車安中心提供）

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