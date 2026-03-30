嘉縣鹿草焚化爐飄紫煙 網驚：有毒嗎？縣環局研判是含碘偏光板

嘉縣焚化爐今上午飄出紫色煙霧，網友好奇焚燒的廢棄物是否有毒。（塗英志提供）

嘉義縣鹿草垃圾焚化爐今上午燃燒廢棄物時，煙囪冒出淡淡的粉紫色煙霧，有網友上網貼文詢問「有人知道這是在燒什麼嗎？會有毒嗎？都沒通知的」。縣環保局說明，今上午焚燒司法機關申請的查扣物品，沒多久就排放出紫煙，據其他縣市的經驗，雖焚化物已被搗碎，初步研判因廢棄物摻雜遊戲機台偏光板，而偏光板含有碘，可能因此燃燒後飄出紫色煙霧，都符合空氣污染監測規範。

有網友今看到嘉縣焚化爐冒出紫色煙霧，上傳照片到「嘉義綠豆大小事」，引發不少網友議論，有網友歪樓留言「快看，彩色煙火」、「紫氣東來，祥瑞之兆可喜可賀」，不過也有網友留言「想也知道官方說法合理範圍內」、「人家是祖墳冒青煙；我們是焚化爐冒紅煙」等。

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縣環保局表示，今上午受司法機關所托，焚燒一批淨重790公斤的查扣物，因物品已被搗壞，看不出來內容物是什麼，但事前了解無金屬物等禁止焚化物，上午10點多這批查扣物放到二號爐燒焚，沒多久就傳煙囪排放紫煙，因之前其他縣市焚化爐也有類似狀況，研判是遊戲機台的偏光板廢棄物燃燒所導致。

縣環保局說明，碘在高溫下會有紫色碘蒸汽的生成，但並不會對人體造成危害，焚化爐的監測數值也沒有異常，請民眾不必驚慌。

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