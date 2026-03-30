為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    義大利、突尼西亞科展 台灣代表隊共奪5金2銀2銅

    2026/03/30 15:28 記者林曉雲／台北報導
    義大利科展金牌劉懿陞（左2）、李承綱（右2）及蕭聿淇（右1）。（科教館提供）

    義大利科展金牌劉懿陞（左2）、李承綱（右2）及蕭聿淇（右1）。（科教館提供）

    我國學生再度在國際科學舞台大放異彩。國立台灣科學教育館表示，今年自「2026年台灣國際科學展覽會（TISF）」選拔出國參展的學生，首波參加義大利與突尼西亞兩大國際賽事即傳捷報，共勇奪5金、2銀、2銅佳績，為台灣今年國際科展揭開亮眼序幕。

    其中，於3月在義大利米蘭舉行的「義大利科學展覽會」，台灣代表由嘉義高中學生劉懿陞、李承綱及蕭聿淇組成團隊，以研究銀河系結構的作品勇奪金牌。團隊運用天文資料庫建立3D模型，成功重構銀河系動態，並證實旋臂中「斷層」具有實際物理意義，為星系演化提供新觀點。評審肯定其研究兼具創新與深度，表現突出。

    另一項在突尼西亞舉辦的「國際工程與科技節（I-FEST）」，台灣派出8件作品參賽，與來自42國、約220件作品競爭，最終斬獲4金、2銀、2銅。其中，建中學生王靖硯與鄭鈞祐以「超聲波在水下光導之探討」獲得金牌，並入選大會Top2。該研究透過超聲波產生的氣泡結構導引光線，具備未來應用於生醫光學傳輸的潛力，獲評審高度肯定。

    科教館長劉火欽指出，台灣代表團在兩項重要國際賽事中表現優異，展現學生在科學研究上的實力與創意，也提升我國在國際科學教育領域的能見度。今年共選派36件作品參與12項國際科學展覽，學生在國際競賽中屢創佳績，顯示台灣科學教育扎實發展，並具備與世界接軌的能力。（16:08更新）

    突尼西亞科展金牌鄭鈞祐（左）及王靖硯（右）。（科教館提供）

    突尼西亞科展金牌鄭鈞祐（左）及王靖硯（右）。（科教館提供）

    台灣學生在2項國際科展共奪下5金2銀2銅，展現科研實力。（記者林曉雲翻攝）

    台灣學生在2項國際科展共奪下5金2銀2銅，展現科研實力。（記者林曉雲翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播