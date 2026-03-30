義大利、突尼西亞科展 台灣代表隊共奪5金2銀2銅

義大利科展金牌劉懿陞（左2）、李承綱（右2）及蕭聿淇（右1）。（科教館提供）

我國學生再度在國際科學舞台大放異彩。國立台灣科學教育館表示，今年自「2026年台灣國際科學展覽會（TISF）」選拔出國參展的學生，首波參加義大利與突尼西亞兩大國際賽事即傳捷報，共勇奪5金、2銀、2銅佳績，為台灣今年國際科展揭開亮眼序幕。

其中，於3月在義大利米蘭舉行的「義大利科學展覽會」，台灣代表由嘉義高中學生劉懿陞、李承綱及蕭聿淇組成團隊，以研究銀河系結構的作品勇奪金牌。團隊運用天文資料庫建立3D模型，成功重構銀河系動態，並證實旋臂中「斷層」具有實際物理意義，為星系演化提供新觀點。評審肯定其研究兼具創新與深度，表現突出。

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另一項在突尼西亞舉辦的「國際工程與科技節（I-FEST）」，台灣派出8件作品參賽，與來自42國、約220件作品競爭，最終斬獲4金、2銀、2銅。其中，建中學生王靖硯與鄭鈞祐以「超聲波在水下光導之探討」獲得金牌，並入選大會Top2。該研究透過超聲波產生的氣泡結構導引光線，具備未來應用於生醫光學傳輸的潛力，獲評審高度肯定。

科教館長劉火欽指出，台灣代表團在兩項重要國際賽事中表現優異，展現學生在科學研究上的實力與創意，也提升我國在國際科學教育領域的能見度。今年共選派36件作品參與12項國際科學展覽，學生在國際競賽中屢創佳績，顯示台灣科學教育扎實發展，並具備與世界接軌的能力。（16:08更新）

突尼西亞科展金牌鄭鈞祐（左）及王靖硯（右）。（科教館提供）

台灣學生在2項國際科展共奪下5金2銀2銅，展現科研實力。（記者林曉雲翻攝）

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