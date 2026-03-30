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    首頁 > 生活

    食農教育+節氣飲食 台南永康國小生體驗挖地瓜、手作蛋糕

    2026/03/30 15:25 記者劉婉君／台南報導
    台南永康國小學童走入新化的地瓜園體驗挖地瓜。（記者劉婉君攝）

    台南永康國小學童走入新化的地瓜園體驗挖地瓜。（記者劉婉君攝）

    食農教育結合節氣飲食，台南市永康國小今（30日）帶領學生走入地瓜園、體驗挖地瓜，認識地方產業並手作地瓜蛋糕等，學校營養午餐也配合推出地瓜料理，讓學生實際了解從產地到餐桌的過程。

    清明節前後為地瓜盛產的季節，永康國小結合「台南好吉曆」節氣飲食教具，辦理食農教育體驗課程，由校長洪國展領軍，五、六年級學生前往新化瓜瓜園觀光工廠，學習地瓜的相關知識，也實際下田挖地瓜，再將地瓜做成蛋糕，小朋友開心採收，更期待吃到自己手作的蛋糕。

    洪國展表示，新化區盛產地瓜，年產量全國第三，是春季代表性的特色食材，希望透過食農體驗，讓學童認識家鄉物產，吃當季、食在地，進而愛護土地及珍惜食物。

    永康國小營養師王瓊嫣說，地瓜擁有香甜滋味且富含膳食纖維，有助於維持腸道健康，今天的學校營養午餐也推出地瓜粉蒸雞及地瓜圓甜湯，讓學生品嚐健康美味的在地料理。

    教育局長鄭新輝指出，提升健康飲食觀念與培養良好生活習慣，是重要的食育課題，鼓勵學校結合在地資源，發展多元且具特色的食農教育課程，引導學生從日常生活中學習。

    清明節前後為地瓜盛產期，台南永康國小學童到新化瓜瓜園觀光工廠認識在地產業，體驗從產地到餐桌的過程。（記者劉婉君攝）

    清明節前後為地瓜盛產期，台南永康國小學童到新化瓜瓜園觀光工廠認識在地產業，體驗從產地到餐桌的過程。（記者劉婉君攝）

    台南永康國小營養午餐結合節氣飲食，以清明節盛產的地瓜入菜，供應地瓜粉蒸雞與地瓜圓等料理。（記者劉婉君攝）

    台南永康國小營養午餐結合節氣飲食，以清明節盛產的地瓜入菜，供應地瓜粉蒸雞與地瓜圓等料理。（記者劉婉君攝）

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