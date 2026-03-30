男子金門搭機臨時喊卡、同機旅客可求償嗎？ 律師：機率不高

1名男子日前擬由金門搭飛機往台北，臨時因個人因素又「不搭了」，引發「其他旅客可否求償」的討論。（記者吳正庭攝）

王姓男子日前擬由金門搭飛機往台北，登機後卻與家人口角臨時決定「不搭了」，由航警帶下飛機，班機因此延誤半小時起飛，打亂其他100多名旅客行程；這100多名無辜旅客能否求償？律師劉珞亦說，機率不高。

王男不搭飛機，機艙門已關，機長立刻通報警政署航空警察局金門分駐所員警會同航空公司主管登機協調，最後王男下機，妻子、小孩繼續搭該班機。

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連日來，這段風波在金門坊間引發討論：「乘客不知道可不可以求償」、「應該要賠款，浪費機組人員和乘客時間」、「其他旅客的權益呢」。

律師劉珞亦分析，此案例可從2個角度探討，首先，「同機旅客對航空公司請求？」，旅客依據的是《民法》第654條、第231條（旅客運送契約之遲延責任），第654條第1項提及旅客運送人（航空公司）對於「旅客因運送之遲到應負責任」，但也指出「但因旅客之過失，或其傷害係因不可抗力所致者，不在此限。」；通常航空公司會以「不可歸責於債務人事由」作為抗辯理由。

該法654條第2項：「運送之遲到係因不可抗力所致者，旅客運送人之責任，除另有交易習慣者外，以旅客因遲到而增加支出之必要費用為限。」劉珞亦指出，第2項看起來好像在不可抗力的狀況下要賠償，其實關鍵在於「交易習慣」，如果「另有交易習慣」，就不用賠償。例如，各航空公司和旅客訂定的契約內容不盡相同，若援引《民用航空乘客與航空器運送人運送糾紛調處辦法 》第3條，航空公司未依表定時間起飛，國內航線遲延15分鐘以上、國際航線30分鐘以上就要告知旅客，且「前項遲延時間逾5小時以上，且乘客未接受運送人安排者，得向原售票單位辦理退票，運送人不得收取退票手續費。」這裡看起來，可能要到5小時才需要賠償。

至於「同機旅客對王男請求賠償」是否可行？劉珞亦說，這個更難，因王男和旅客沒有契約關係，所以要用侵權行為處理，但又必須證明王男是「故意且違背善良風俗」並提出「具體財產損失單據」是非常困難的。

劉珞亦說，主要還是因為飛機延誤僅半小時，基本上很難舉證造成很大的損失，所以在法律上，同機旅客是處於比較難請求的狀況，可能只剩相關的保險權益。

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